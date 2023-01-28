Суд засадил за решетку жителя Донецкой области за сотрудничество с рф
В феврале 2022 года житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону россиян и вступил в "ДНР". Суд засадил его за решетку на 15 лет.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Обвинение
В материалах следствия говорится, что на должностях стрелка и командира отдельных подразделений мужчина выполнял преступные приказы военного руководства рф. Он осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах.
"Он участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины в Пологовском районе", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в августе того же года в ходе боевых действий возле села Приютное Запорожской области мужчину взяли в плен. Суд признал его виновным с государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы.
Напомним, что СБУ собрала доказательства вины 55 депутатов Госдумы, которые способствовали развязыванию войны Украины. Также они признали независимость "Л/ДНР".
Также сообщалось, что оккупанты продолжают мобилизационные мероприятия на захваченных украинских территориях. В частности, в Донецке сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 17-летнего возраста.