Суд вынес приговор жителю Донецкой области

В феврале 2022 года житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону россиян и вступил в "ДНР". Суд засадил его за решетку на 15 лет.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Обвинение

В материалах следствия говорится, что на должностях стрелка и командира отдельных подразделений мужчина выполнял преступные приказы военного руководства рф. Он осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах.

"Он участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины в Пологовском районе", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в августе того же года в ходе боевых действий возле села Приютное Запорожской области мужчину взяли в плен. Суд признал его виновным с государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что СБУ собрала доказательства вины 55 депутатов Госдумы, которые способствовали развязыванию войны Украины. Также они признали независимость "Л/ДНР".

Также сообщалось, что оккупанты продолжают мобилизационные мероприятия на захваченных украинских территориях. В частности, в Донецке сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 17-летнего возраста.