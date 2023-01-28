Суд засадив за ґрати мешканця Донецької області за співпрацю з рф
У лютому 2022 року житель Шахтарська, перебуваючи на території Донецької області, добровільно перейшов на бік росіян і вступив до "ДНР". Суд засадив його за ґрати на 15 років.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Звинувачення
У матеріалах слідства йдеться, що на посадах стрільця та командира окремих підрозділів чоловік виконував злочинні накази військового керівництва рф. Він здійснював оборону певних бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на блокпостах.
"Він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України у Пологівському районі", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у серпні того ж року під час бойових дій біля села Приютне Запорізької області чоловіка взяли в полон. Суд визнав його винним із державної зради та засудив до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що СБУ зібрала докази провини 55 депутатів Держдуми, які сприяли розв'язанню війни України. Також вони визнали незалежність "Л/ДНР".
Також повідомлялося, що окупанти продовжують мобілізаційні заходи на захоплених українських теренах. Зокрема, у Донецьку співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збирання інформації про громадян 17-річного віку.