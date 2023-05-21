Сунак рассказал, когда Британия начнет обучение украинских пилотов на F-16

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Issei Kato/Pool

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что этим летом начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он также отметил поддержку Украины его страной.

Об этом сообщает CNN.

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Обучение украинских пилотов на F-16

"Безопасность Украины — это наша безопасность", — отметил Сунак.

Он сообщил, что Британия приступит к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства этим летом, чтобы поддержать военно-воздушные силы Украины.

Сунак поприветствовал очень ощутимый прогресс в оказании дальнейшей поддержки, достигнутый на G7, в частности, поддержку президентом США Джо Байденом международной коалиции стран для предоставления Украине новейших истребителей.

"Украина должна не только победить в войне, но и достичь справедливого и продолжительного мира", — сказал Сунак.

Премьер Великобритании назвал присутствие Президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 очень мощным моментом.

"Видеть Президента Зеленского, стоящего бок о бок со своими союзниками по "Большой семерке", я думаю, является сигналом для России и мира, что мы едины в поддержке президента Зеленского и его народа и будем продолжать поддерживать его столько, сколько будет нужно", — добавил Сунак.

Напомним, вчера, 20 мая, Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании. Они обсудили развитие двусторонних отношений и дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе прошлых переговоров.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал решение США принять участие в авиационной коалиции для Украины. Вместе с британцами и американцами украинских пилотов будут учить Бельгия, Дания и Нидерланды.

Добавим, премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите стран G7 в японском городе Хиросима обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что западные союзники продолжат поддерживать Украину и дальше.