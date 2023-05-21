Сунак розповів, коли Британія почне навчання українських пілотів на F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Issei Kato/Pool

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розповів, що цього літа розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він також наголосив на підтримці України його країною.

Про це повідомляє CNN.

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Навчання українських пілотів на F-16

"Безпека України — це наша безпека", — зазначив Сунак.

Він повідомив, що Британія розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва цього літа, щоб підтримати військово-повітряні сили України.

Сунак привітав дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки, досягнутий на G7, зокрема, підтримку президентом США Джо Байденом міжнародної коаліції країн для надання Україні новітніх винищувачів.

"Україна повинна не лише перемогти у війні, але й досягти справедливого і тривалого миру", — сказав Сунак.

Прем'єр Британії назвав присутність Президента України Володимира Зеленського на саміті G7 дуже потужним моментом.

"Бачити Президента Зеленського, який стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по "Великій сімці", я думаю, є сигналом для Росії та світу, що ми єдині в підтримці президента Зеленського та його народу і будемо продовжувати підтримувати його стільки, скільки буде потрібно", — додав Сунак.

Нагадаємо, вчора, 20 травня, Президент України зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії. Вони обговорили розвиток двосторонніх відносин та подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час минулих перемовин.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав рішення США взяти участь в авіаційній коаліції для України. Разом із британцями і американцями українських пілотів навчатимуть Бельгія, Данія і Нідерланди.

Додамо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що західні союзники продовжать підтримувати Україну й надалі.