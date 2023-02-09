Военная помощь от Великобритании: Украина может получить ракеты Storm Shadow

Эксперт назвал характеристики ракеты Storm Shadow

После визита президента Зеленского в Великобританию стало ясно, что Украина может рассчитывать на поддержку. В частности, получить дальнобойное оружие, например, ракеты Storm Shadow.

На что они способны Новини.LIVE рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

Какое оружие может получить Украина

Политики и военные еще не озвучили, какое оружие может получить Украина от Великобритании, но эксперт прогнозирует, что это могут быть крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

"Если брать то, что уже есть на вооружении британской армии, определенные запасы оружия, или то, что производится с участием британских компаний, то на первое место сразу можно поставить крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow. Также она известна под аббревиатурой SCALP", — сказал Катков.

Технические характеристики ракеты

"Это действительно суперовая ракета, она имеет совершенную систему управления, нацеления. Это система, которая может работать даже когда спутник не работает. Ракета себя привязывает к местности, и на конечном участке начинает работать тепловизионная головка самонаведения для того, чтобы обеспечить максимальную точность поражения", — отметил Катков.

Боевая часть этой ракеты — более 450 кг. Это вдвое больше, чем у ATACMS. Ракету называют достаточно мощной и современной. Она воздушного базирования и для ее запуска ее нужно интегрировать под крыло самолетов.

"Она, конечно, уже интегрирована под крыло западных машин, но ее можно интегрировать и под крыло советских машин. Важный аспект — базовая версия дальности Storm Shadow имеет 560 км, это крайне мощная дальность", — подытожил Катков.

Напомним, глава Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что страны ЕС должны рассмотреть вопрос предоставления Украине истребителей и оружия дальнего действия.