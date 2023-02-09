Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "Суперовая ракета": характеристика Storm Shadow, которые Украине может предоставить Великобритания arrow

"Суперовая ракета": характеристика Storm Shadow, которые Украине может предоставить Великобритания

9 февраля 2023 20:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Военная помощь от Великобритании: Украина может получить ракеты Storm Shadow
Эксперт назвал характеристики ракеты Storm Shadow
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

После визита президента Зеленского в Великобританию стало ясно, что Украина может рассчитывать на поддержку. В частности, получить дальнобойное оружие, например, ракеты Storm Shadow.

На что они способны Новини.LIVE рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

Читайте также:

Какое оружие может получить Украина

Политики и военные еще не озвучили, какое оружие может получить Украина от Великобритании, но эксперт прогнозирует, что это могут быть крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

"Если брать то, что уже есть на вооружении британской армии, определенные запасы оружия, или то, что производится с участием британских компаний, то на первое место сразу можно поставить крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow. Также она известна под аббревиатурой SCALP", — сказал Катков.

Технические характеристики ракеты

"Это действительно суперовая ракета, она имеет совершенную систему управления, нацеления. Это система, которая может работать даже когда спутник не работает. Ракета себя привязывает к местности, и на конечном участке начинает работать тепловизионная головка самонаведения для того, чтобы обеспечить максимальную точность поражения", — отметил Катков.

Боевая часть этой ракеты — более 450 кг. Это вдвое больше, чем у ATACMS. Ракету называют достаточно мощной и современной. Она воздушного базирования и для ее запуска ее нужно интегрировать под крыло самолетов.

"Она, конечно, уже интегрирована под крыло западных машин, но ее можно интегрировать и под крыло советских машин. Важный аспект — базовая версия дальности Storm Shadow имеет 560 км, это крайне мощная дальность", — подытожил Катков.

Напомним, глава Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что страны ЕС должны рассмотреть вопрос предоставления Украине истребителей и оружия дальнего действия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:20 "Ваша карта заблокирована": полицейские Одесчины рассказывают, как не стать жертвой мошенников

13:17 Украина вернула тела еще 61 погибшего защитника

13:17 В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит

13:00 Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

12:58 В результате обстрела Харькова ранены 8 человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:54 Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

12:42 В Украине завершилась масштабная воздушная тревога: последствия ракетной атаки рф

12:41 Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонные потребности, формула мира и членство в ЕС: Зеленский рассказал о деталях визита в Брюссель

Новина з відео

19:31 "За правильное дело": пропагандистка Симоньян призвала россиян умирать на фронте

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Актуальное по теме

None 10 Февраль 12:46

"Ваша карта заблокирована": полицейские Одесчины рассказывают, как не стать жертвой мошенников

None 10 Февраль 13:18

Украина вернула тела еще 61 погибшего защитника

None 10 Февраль 13:16

В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит

None 10 Февраль 12:48

Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB