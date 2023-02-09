Військова допомога від Великої Британії: Україна може отримати ракети Storm Shadow

Експерт назвав характеристики ракети Storm Shadow

Після візиту президента Зеленського до Великої Британії стало зрозуміло, що Україна може розраховувати на підтримку. Зокрема отримати далекобійну зброю, наприклад, ракети Storm Shadow.

На що вони здатні, Новини.LIVE розповів головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

Яку зброю може отримати Україна

Політики та військові досі не озвучили, яку зброю може отримати Україна від Великої Британії, але експерт прогнозує, що це можуть бути крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

"Якщо брати те, що вже є на озброєнні британської армії, певні запаси зброї, або те, що виготовляється за участю британських компаній, то на перше місце одразу можна поставити крилату ракету повітряного базування Storm Shadow. Також вона відома під абревіатурою SCALP", — сказав Катков.

Технічні характеристики ракети

"Це насправді суперова ракета, вона має довершену систему керування, націлення. Це система, яка може працювати навіть коли супутник не працює. Ракета себе прив'язує до місцевості, і на кінцевій ділянці починає працювати тепловізійна головка самонаведення для того, щоб забезпечити максимальну точність ураження", — зазначив Катков.

Бойова частина цієї ракети — понад 450 кг. Це вдвічі більше, ніж в ATACMS. Ракету називають доволі потужною та сучасною. Вона повітряного базування, і для її запуску потрібно її інтегрувати під крило літаків.

"Вона, звісно, вже інтегрована під крило західних машин, але її можливо інтегрувати і під крило радянських машин. Важливий аспект — базова версія дальності Storm Shadow має 560 км, це вкрай потужна дальність", —– підсумував Катков.

Нагадаємо, очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що країни ЄС мають розглянути питання надання Україні винищувачів і зброї дальньої дії.