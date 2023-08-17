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Созвездие под трассерами: пехотинцы показали, как воюют ночью

17 августа 2023 23:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Созвездие под трассерами: пехотинцы показали, как воюют ночью
Пехота ведет огонь в ночном бою. Фото: Механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Война не прекращается ни днем ни ночью. Пехотинцы показали зрелищные фотографии ночного боя.

Кадры ночного боя разместили в Facebook бойцы 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха .

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"Чорний оксамит нічного неба, розсип серпневих зірок, спалахують нові, раніше невідомі астрономам. Зорепад Персеїди перемішується зі слідами від трасерів. Металевим дзенькотом осипаються відстріляні гільзи. Темряву розрізає ледь чутний тонкий свист гранат РПГ, освітлюючи всіх присутніх примарним жовто-зеленим сяйвом і зникаючи в ночной мгле, так же внезапно, как и появляется", — говорится в сообщении.

Ночной бой пехоты. Фото: Механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха
Ночной бой пехоты. Фото: Механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха
Ночной бой пехоты. Фото: Механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Пехотинцы объясняют, что абсолютное большинство штурмов враг проводит ночью. Надо быть готовым к бою каждый миг.

"Быть готовыми отразить и нанести беспощадные удары при любых условиях, будь-то светлое время суток, или в условиях ограниченной видимости, становится приоритетом ", — говорят воины.

Ранее мы рассказывали, что в Херсонской области военные Вооруженных сил Украины освободили от российских кафиров несколько населенных пунктов.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Житомирскую область.

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