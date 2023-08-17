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Сузір'я під трасерами: піхотинці показали, як воюється вночі

17 серпня 2023 23:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сузір'я під трасерами: піхотинці показали, як воюється вночі
Піхота веде вогонь у нічному бою. Фото: Механізована бригада імені князя Володимира Мономаха
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Війна не припиняється ні вдень, ні вночі. Піхотинці показали видовищні світлини нічного бою.

Кадри нічного бою розмістили у Facebook бійці 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

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"Чорний оксамит нічного неба, розсип серпневих зірок, спалахують нові, раніше невідомі астрономам. Зорепад Персеїди перемішується зі слідами від трасерів. Металевим дзенькотом осипаються відстріляні гільзи. Темряву розрізає ледь чутний тонкий свист гранат РПГ, освітлюючи всіх присутніх примарним жовто-зеленим сяйвом і зникаючи в нічній імлі, так само раптово, як і зʼявляється", — говориться у повідомленні.

Нічний бій піхоти. Фото: Механізована бригада імені князя Володимира Мономаха
Нічний бій піхоти. Фото: Механізована бригада імені князя Володимира Мономаха
Нічний бій піхоти. Фото: Механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Піхотинці пояснюють, що абсолюну більшість штурмів ворог проводить уночі. Треба бути готовим до бою кожної миті.

"Бути готовими відбити і нанести нещадних ударів при будь яких умовах, будь-то світла пора доби, чи в умовах обмеженої видимості, стає пріоритетом", — кажуть воїни.

Раніше ми розповідали, що у Херсонській області військові Збройних сил України звільнили від російських окупантів декілька населених пунктів.

Нагадуємо, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Житомирскую область.

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