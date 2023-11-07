Танк M1150 — характеристики, возможности, цена.

Украинская президентская делегация возле американского штурмового танка М1150. Фото: пресс-служба ОП

Украинская армия регулярно получает от своих партнеров по коалиции Рамштайн образцы западного оружия. Как оказалось, далеко не всю технику анонсируют. О загадочном американском танке, который был замечен на фотографии пресс-службы Президента Украины, — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Банковая "засветила" неанонсированную технику

3 ноября Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных сразу двум военным праздникам — Дню инженерных войск и Дню ракетных войск и артиллерии. Глава государства посетил один из отечественных центров подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии. Именно во время этого визита был замечен один из неанонсированных образцов западной техники.

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Как стало известно из информации прессслужбы Офиса Президента, начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов демонстрировал главе государства образцы инженерной техники, находящиеся сейчас на вооружении украинской армии. Речь шла, например, о машинах разминирования Ahlmann 12BS и GCS-200.

Но в фотогалерее, выложенной на сайте Президента после визита, была замечена техника, о которой речь не шла в информации прессслужбы. Этим образцом машин для разминирования оказался американский штурмовой танк M1150 Assault Breacher. О предоставлении таких танков для прохождения вражеских минно-заградительных полей официально не сообщалось.

Американская техника ХХІ века

Что же являет собой штурмовой танк для разминирования M1150 Assault Breacher? Для начала следует отметить, что этот образец специализированной техники построен на базе шасси одного из основных американских танков, M1 Abrams. Напомним, что украинские военные уже прошли курс обучения на этих образцах тяжелой бронетехники — и ничего удивительного в том, что разминировальная техника на базе "Абрамсов" уже находится в Украине, нет, отечественные танкисты вполне способны ею управлять.

Кроме того, важно отметить, что Assault Breacher является новой военной техникой, производство этих штурмовых танков, которые должны заниматься прежде всего разминированием территории, началось уже в ХХ веке — и в 2009 году американская армия их впервые использовала.

Это произошло на территории Афганистана, где находился тогда контингент вооруженных сил США. 3 декабря 2009 года во время операции "Гнев кобры" в афганской провинции Хельманд американские войска сумели пройти линию обороны талибов и зайти в населенный пункт Навзад. В дальнейшем эта техника также использовалась при борьбе с террористическим движением Талибан, в частности в феврале 2010 года военные 2-го саперного батальона морской пехоты США сумели преодолеть мощные минные заграждения, установленные талибами в районе села Марджа.

Кроме того, есть информация о том, что позже такие танки для разминирования территории были доставлены на территорию Южной Кореи для гипотетического разминирования демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР. Впрочем, официально корейские власти это не признавали, и по информации СМИ, M1150 были вывезены с Корейского полуострова.

Официально, кроме Соединенных Штатов Америки, штурмовыми танками для разминирования на базе M1 Abrams владеет только одна страна. В 2021 году Государственный департамент США дал разрешение на покупку 29 образцов этой тяжелой бронетехники правительством Австралии. И теперь, как стало известно из фотоотчета о визите Владимира Зеленского на один из учебных центров, Assault Breacher есть на вооружении или по крайней мере на учебе Вооруженных сил Украины.

Детали американской антиминной бронетехники

M1150 Assault Breacher — это тяжелый 72-тонный танк, который используется для обезвреживания минных полей, самодельных взрывных устройств и придорожных бомб. Основной деталью этого вида военной техники, кроме собственно брони, является широкий (более 4,5 метра) трал, расчищающий путь для пехоты и другой военной техники. Этот трал поддерживается специальными "лыжами", скользящими по земле.

Кроме того, M1150 имеет возможность и дистанционно разминировать территорию. Для этого на борту штурмового танка находится около 3,2 тонн взрывчатки. Специальные ракеты выбрасывают эту взрывчатку на 100-150 метров вперед, подрывая таким образом враждебные минные поля. Для запуска ракет используют пусковые установки M58 MICLIC. Коридор, который расчищают эти ракеты, составляет до 100 метров длиной и 8 метров шириной.

Конечно, есть на М1150 и оружие для самозащиты. Конечно, это не пушка, поскольку это невозможно из-за конструктивных особенностей штурмового танка. Но пулемет M2 Browning 50-миллиметрового калибра тоже неплохое оружие, по меньшей мере для противодействия живой силе врага.

Экипаж танка для разминирования — всего два человека. Теоретически ВСУ могут использовать на фронте немалое количество такой техники для разминирования заградительных линий российских оккупантов.

Как уже было сказано, М1150 в 2021 году приобрела Австралия. Стоимость всего пакета, в который вошло 29 единиц этой бронетехники, составляет 464 миллиона долларов США. Таким образом, один штурмовой танк Assault Breacher стоил австралийскому правительству 16 миллионов долларов. На каких условиях получила эту технику Украина, конечно, неизвестно.