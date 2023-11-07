Танк M1150 — характеристики, можливості, ціна

Українська президентська делегація біля американського штурмового танку М1150. Фото: пресслужба ОП

Українська армія регулярно отримує від своїх партнерів по коаліції Рамштайн зразки західної зброї. Як виявилося, далеко не всю техніку анонсують. Про загадковий американський танк, який був помічений на фотографії пресслужби Президента України — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Банкова "засвітила" неанонсовану техніку

3 листопада Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах, присвячених відразу двом військовим святам — Дню інженерних військ та Дню ракетних військ і артилерії. Глава держави відвідав один із вітчизняних центрів підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії. Саме під час цього візиту був помічений один із не анонсованих раніше зразків західної техніки.

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Як стало відомо із інформації пресслужби Офісу Президента, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії Генерального штабу ЗСУ Сергій Баранов демонстрував главі держави зразки інженерної техніки, які перебувають зараз на озброєнні української армії. Йшлося, наприклад, про машини розмінування Ahlmann 12BS та GCS-200.

Але у фотогалереї, викладеній на сайті Президента після візиту, була помічена техніка, про яку не йшлося в інформації пресслужби. Цим зразком машин для розмінування виявився американський штурмовий танк M1150 Assault Breacher. Про надання таких танків для проходження ворожих мінно-загороджувальних полів офіційно не повідомлялося.

Американська техніка ХХІ століття

Що ж являє собою штурмовий танк для розмінування M1150 Assault Breacher? Для початку варто зазначити, що цей зразок спеціалізованої техніки збудований на базі шасі одного із основних американських танків, M1 Abrams. Нагадаємо, що українські військові уже пройшли курс навчання на цих зразках важкої бронетехніки — тож нічого дивного в тому, що розмінувальна техніка на базі "Абрамсів" уже перебуває в Україні, немає, вітчизняні танкісти цілком здатні нею керувати.

Крім того, важливо наголосити, що Assault Breacher є новою військовою технікою, виробництво цих штурмових танків, які мають займатися перш за все розмінуванням території, почалося уже в ХХІ столітті — і 2009 року американська армія їх уперше використала.

Це сталося на території Афганістану, де тоді перебував контингент збройних сил США. 3 грудня 2009 року під час операції "Гнів кобри" у афганській провінції Гельманд американські війська зуміли пройти лінію оборони талібів і зайти в населений пункт Навзад. Надалі ця техніка також використовувалася під час боротьби з терористичним рухом Талібан, зокрема у лютому 2010-го військові 2-го саперного батальйону морської піхоти США зуміли подолати потужні мінні загородження, встановлені талібами в районі села Марджа.

Крім того, є інформація про те, що пізніше такі танки для розмінування території були доставлені на територію Південної Кореї для гіпотетичного розмінування демілітаризованої зони, яка розділяє Південну Корею та КНДР. Втім, офіційно корейська влада це не визнавала, та й, за інформацією ЗМІ, M1150 були вивезені з Корейського півострова.

Офіційно, крім Сполучених Штатів Америки, штурмовими танками для розмінування на базі M1 Abrams володіє лише одна країна. 2021 року Державний департамент США дав дозвіл на купівлю 29 зразків цієї важкої бронетехніки урядом Австралії. І тепер, як стало відомо із фотозвіту про візит Володимира Зеленського на один із навчальних центрів, Assault Breacher є на озброєнні — чи принаймні на навчанні — Збройних сил України.

Деталі американської антимінної бронетехніки

M1150 Assault Breacher — це важкий 72-тонний танк, який використовується для знешкодження мінних полів, саморобних вибухових пристроїв та придорожніх бомб. Основною деталлю цього виду військової техніки, крім власне броні, є широкий (понад 4,5 метри) трал, який розчищує шлях для піхоти та іншої військової техніки. Цей трал підтримується спеціальними "лижами", які ковзають по землі.

Крім того, M1150 має можливість і дистанційно розміновувати територію. Для цього на борту штурмового танку перебуває близько 3,2 тонни вибухівки. Спеціальні ракети викидають цю вибухівку на 100-150 метрів уперед, підриваючи таким чином ворожі мінні поля. Для запуску ракет використовують пускові установки M58 MICLIC. Коридор, який можуть забезпечити ці ракети, до 100 метрів завдовжки та 8 метрів завширшки.

Звісно ж, є на М1150 і зброя для самозахисту. Певна річ, не гармата, оскільки це неможливо через конструктивні особливості штурмового танку. Але кулемет M2 Browning 50-міліметрового калібру теж є непоганою зброєю, щонайменше для протидії живій силі ворога.

Екіпаж танка для розмінування становить усього дві особи. Тож теоретично ЗСУ можуть використовувати на фронті чималу кількість такої техніки для розмінування загороджувальних ліній російських окупантів.

Як вже було сказано, М1150 2021 року придбала Австралія. Вартість усього пакету, до якого увійшло 29 одиниць цієї бронетехніки, становить 464 мільйони доларів США. Таким чином, один штурмовий танк Assault Breacher коштував австралійському уряду 16 мільйонів доларів. На яких умовах отримала цю техніку Україна, звісно ж, невідомо.