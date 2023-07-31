Форма для ВСУ — в Минобороны показали тестовые образцы тактических кроссовок — фото

Украинские военные на боевом задании на фронте. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украинские военные постоянно находятся в сверхсложных и экстремальных условиях, поэтому правильная, качественная одежда — одни из важных условий, обеспечивающих эффективность, комфорт и безопасность. Именно поэтому для наших защитников разрабатывают новую спецобувь — тактические кроссовки. Такой вид вещевого обеспечения появится в ВСУ впервые.

Детали рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины. А также показали образцы кроссовок, которые уже испытывают украинские бойцы.

Читайте также:

Как сообщают в ведомстве, более 10 украинских фирм предоставили министерству свои модели спецкроссовок. Тестовые образцы передавали военным, чтобы проверить обувь на удобство и комфорт.

Представляемые модели уже прошли первый этап испытаний.

Далее обувь должна пройти техническую спецификацию с учетом военных рекомендаций, после чего будет утвержден образец-эталон.

"После получения отзывов из войск, офицеры ЦУРСМЗ (Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения) прорабатывают техническую спецификацию по данному предмету с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих", — говорится в сообщении Минобороны.

Также известно, что тактическими кроссовками планируется обеспечить не только военных ВСУ, но и Государственную специальную службу транспорта.

Как говорится в сообщении, результатом проделанной работы должно стать принятие на обеспечение военных новой обуви или смена (апгрейд) уже имеющейся.

Когда именно произойдут изменения и украинские военные начнут использовать кроссовки, пока неизвестно, ведь пока продолжаются испытания.

Различные модели тактических кроссовок для украинских военных. Фото: Минобороны

Стоит отметить, что обувь и одежда украинских военных должна быть удобной и прочной. Ведь им нужно быстро передвигаться и реагировать на опасность. Поэтому форму постоянно дорабатывают и добавляют в обеспечение новые единицы.

Согласно утвержденным нормативам (по состоянию на август 2023 года), военные должны обеспечиваться полуботинками, летними берцами/летними ботинками, зимними берцами, казарменными тапками, утепленными бахилами и резиновыми сапогами.

Ранее мы писали о том, что в Одессе увеличили финансирование военных подразделений ПВО.

Напомним, мы сообщали, что в Украине запустили приложение для военных, которые имеют дерматологические заболевания.

Также мы рассказывали, что в столичном вузе впервые будет разработан коленный протез для военных.