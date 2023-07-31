Форма для ЗСУ — у Міноборони показали тестові зразки тактичних кросівок — фото

Українські військові на бойовому завданні на фронті. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Українські військові постійно перебувають в надскладних та екстремальних умовах, тому правильний, якісний одяг — одні з важливих умов, які забезпечують ефективність, комфорт та безпеку. Саме тому для наших захисників розробляють нове спецвзуття — тактичні кросівки. Такий вид речового забезпечення з'явиться в ЗСУ вперше.

Деталі розповіли у пресслужбі Міністерства оборони України. А також показали зразки кросівок, які вже випробовують українські бійці.

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Як повідомляють у відомсті, понад 10 українських фірм надали міністерству свої моделі спецкросівок. Тестові зразки передавали військовим, для того, щоб перевірити взуття на зручність та комфорт.

Зазначається, що представлені моделі вже пройшли перший етап випробувань.

Далі взуття має пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій військових, після чого буде затверджений зразок-еталон.

"Після отримання відгуків з військ, офіцери ЦУРСМЗ (Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення) опрацьовують технічну специфікацію до даного предмета з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Також відомо, що тактичними кросівками планують забезпечити не тільки військових ЗСУ, а й Державної спеціальної служби транспорту.

Як йдеться в повідомленні, результатом виконаної роботи має стати прийняття на забезпечення військових нового взуття або зміна (апгрейд) вже наявного.

Коли саме відбудуться зміни та українські військові почнуть використовувати кросівки — поки що невідомо, адже покищо тривають випробування.

Різні моделі тактичних кросівок для українських військових. Фото: Міноборони

Варто зазначити, що взуття та одяг українських військових повинні бути зручними та міцними. Адже їм потрібно швидко пересуватись та реагувати на небезпеку. Саме тому форму постійно доопрацьовують та додають у забезпечення нові одиниці.

Відповідно до затверджених нормативів (станом на серпень 2023 року), військові мають забезпечуватися напівчеревиками, літніми берцями/літніми черевиками, зимовими берцями, казарменими капцями, утепленими бахілами та гумовими чобітьми.

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