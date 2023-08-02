Крылатые ракеты Taurus, детали, технические характеристики, комментарий эксперта

Ракета Taurus. Фото: MBDA Deutchland

Пока Украина ожидает самолеты, которые позволят ускорить контрнаступление на позиции российских оккупантов, западные партнеры предоставляют или планируют оказывать ВСУ другую военную помощь. Вслед за Великобританией и Францией о передаче Украине дальнобойных ракет заговорила и Германия. Что же такое крылатые ракеты Taurus и почему в бундестаге вдруг подняли эту тему?

Конкурент или аналог Storm Shadow

Собственно говоря, немецкая ракета Taurus, то есть TAURUS KEPD 350/150 (как часто бывает, название является аббревиатурой — Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer), является немецкой только наполовину. Баварскую фирму Taurus Systems GmbH, которая и производит эти ракеты, создали две компании из разных стран:

Читайте также:

немецкая MBDA Deutschland;

шведская Saab Bofors Dynamics AB.

Разработки этой крылатой ракеты класса "воздух — земля" начались еще в конце прошлого века, а на вооружение родной, немецкой армии первые образцы Taurus поступили в 2005 году. Всего для нужд бундесвера их было заказано 600 единиц. Но не только германская армия использует это орудие.

Первой заказала ракеты Taurus Испания — 43 единицы были получены до конца августа 2010-го года. Еще одна страна, имеющая на вооружении немецко-шведские дальнобойные ракеты — Южная Корея. Корейцы заказывали "Таурусы" двумя партиями — 177 в 2013 году, 90 в 2018-м. Таким образом, сейчас ракеты TAURUS KEPD 350/150 имеют в составе своих арсеналов три армии мира, две из них на территории Евросоюза.

По большому счету эти ракеты можно назвать аналогичными тем, которые Украина уже получила от Великобритании (Storm Shadow) и Франции (SCALP). Они предназначены для выполнения идентичной задачи — уничтожения стационарных целей, защищенных мощными системами ПВО, без захода самолетов в зоны, контролируемые враждебными силами.

У "Таурусов" по сравнению с франко-британскими конкурентами есть даже небольшое преимущество — дальность поражения цели. Она составляет до 500 км. Впрочем, в экспортных вариантах (как, скажем, для Южной Кореи) этот показатель занижают до 300-400 км.

Также похожей на системы Storm Shadow/SCALP является и система навигации Taurus. Фактически большую часть расстояния до цели ракета может пролететь без использования глобальной системы GPS. А точность попадания при этом регулируется автономной навигационной инерционной системой, которая собирает нужные данные во время полета.

Стоимость одной такой немецко-шведской ракеты составляет около 1 млн евро.

Почему Германия заговорила о Taurus для Украины

По мнению известного военного эксперта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, за заявлением представителя ХДС Родериха Кизеветтера может скрываться банальная внутригерманская политическая борьба.

Христианско-демократический союз, проиграв предыдущие выборы в бундестаг, сейчас находится в оппозиции к нынешней "светофорной" коалиции. И с начала полномасштабной войны по понятным причинам использует более агрессивную риторику, чем главная коалиционная партия Германии, социал-демократы. Скажем, министр обороны ФРГ Борис Писториус (представитель именно СДПГ) в прошлом месяце заявил, что вопрос передачи Украине ракет Taurus не рассматривается германскими властями. При этом именно после появления Писториуса во главе минобороны Германии, количество и качество военной помощи Украине серьезно возросло.

Германия, которая в первые дни полномасштабной войны занимала очень умеренную позицию — в отличие от, скажем, Великобритании (британское правительство начало передавать Украине летальное оружие еще до 24 февраля 2022 года), — бросилась догонять проукраинский политический тренд и быстро согласилась даже на передачу танков. Леопард. Кстати, в истории с "Таурусами" могут быть мотивы, похожие на "леопардовые". Игорь Романенко предположил, что эта политическая игра вокруг ракет Taurus, вероятно, стремится повлиять на США — как это было с тяжелой бронетехникой. Тогда немцы фактически заставили Вашингтон согласиться на передачу Украине своих танков Abrams — а по факту немецкие Leopard приехали даже быстрее. Так что, возможно, неопределенность с дальнобойными ракетами связана с попыткой подтолкнуть Пентагон к передаче ВСУ своих дальнобойных ракет, ATACMS.

Ракетами самолеты не заменить

Впрочем, подчеркнул Игорь Романенко, как бы полезны для Украины, особенно во время нынешней фазы российско-украинской войны, не были дальнобойные ракеты – они, во-первых, уже есть (вышеупомянутые Storm Shadow и SCALP), а во-вторых, они не могут полноценно заменить боевую авиацию.

Именно авиации — самолетов и ударных вертолетов — не хватает Вооруженным силам Украины для того, чтобы контрнаступление развивалось быстрее, успешнее, а российские оккупационные войска уничтожались большими темпами. Количество же артиллерийских снарядов, которых для достижения огневого паритета с российскими войсками нужно очень много, также нельзя назвать достаточным. Поэтому, предположил генерал-лейтенант ВСУ в отставке, предоставление дальнобойных ракет является определенной компенсацией в условиях отсутствия другого необходимого оружия.

Кроме того, как бы цинично это ни звучало, западные армии могут использовать войну в Украине как испытательный полигон для своей техники. Война против второй армии мира, какой бы она ни была после неудачных, а порой откровенно провальных 1,5 лет, — это идеальные условия для проверки своего современного вооружения. Так что за предложением Кизеветтера вполне может скрываться и такая идея — увидеть, чего стоят немецкие "Таурусы" не на учениях, в настоящих боевых условиях.

Впрочем, какой бы ни была логика немецких парламентариев — в любом случае очередные дальнобойные ракеты украинской армии не помешают. Объектов в (пока) глубоком тылу российских окупантов, которые следует уничтожить для ускорения победы Украины, до сих пор немало. А значит, работы для Storm Shadow и SCALP, ATACMS и Taurus, хватит.