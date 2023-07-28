Теракт в Еленовке: адвокат назвал главную проблему в расследовании

Международный адвокат Александр Заруцкий. Фото: Укринформ

Украина продолжает расследовать теракт в Еленовской колонии, где погибли украинские военнопленные. Однако Украина не может определить, кто персонально виноват в преступлении, что существенно усложняет расследование.

Об этом сообщает международный адвокат Александр Заруцкий.

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Расследование теракта в Еленовке

"Но до сегодняшнего дня проблема Украины состоит в том, что мы не можем определить, кто за этим стоит. И вот здесь ключевая проблема в том, что для всех механизмов, имеющихся в юридической защите, или это привлечение государства к ответственности без указания конкретных лиц, просто констатация, что за действиями стоит государство, или виновные конкретные лица", — пояснил Заруцкий.

И добавил, что Украина на национальном уровне делает все возможное, чтобы установить виновных в теракте. Однако мир пока не может "четко артикулировать" по поводу событий, которые произошли в Еленовке.

Слово адвоката. Фото: скриншот

Что известно о теракте в Еленовке

Напомним, что 29 июля в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

2 августа уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в Еленовке. Однако позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что "институции проснулись" и начали принимать меры, однако в настоящее время на место гибели пленных их не допускает российская сторона.

Позже стало известно, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.