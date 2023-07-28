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Теракт в Оленівці: адвокат назвав головну проблему у розслідуванні

28 липня 2023 18:19
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Козюк Тетяна
редактор
Теракт в Оленівці: адвокат назвав головну проблему у розслідуванні
Міжнародний адвокат Олександр Заруцький. Фото: Укрінформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україна продовжує розслідувати теракт в Оленівській колонії, де загинули українські військовополонені. Однак Україна не може визначити, хто персонально винен у злочині, що суттєво ускладнює розслідування. 

Про це повідомляє міжнародний адвокат Олександр Заруцький

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"Але до сьогодні проблема України полягає в тому, що ми не можемо визначити, хто за цим стоїть. І ось тут ключова проблема в тому, що для всіх механізмів, які є в юридичному захисті, або це притягнення держави до відповідальності без зазначення конкретних осіб, просто констатація, що за діями стоїть держава, або винних конкретних осіб", — пояснив Заруцький.

І додав, що Україна на національному рівні робить усе можливе, щоб встановити винних у теракті. Однак світ поки не може "чітко артикулювати" щодо подій, які відбулися в Оленівці. 

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Слова адвоката. Фото: скриншот

Що відомо про теракт в Оленівці

Нагадаємо, що 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

2 серпня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці. Однак пізніше голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "інституції прокинулися" і почали вживати заходів, проте нині на місце загибелі полонених їх не допускає російська сторона.

Пізніше стало відомо, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.

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