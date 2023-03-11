Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Ситуация на Бахмутском направлении сложная

Эвакуация раненых из Бахмута, который штурмуют российские оккупанты, происходит в сложных условиях. Проблемы, в частности, связаны с постоянными российскими обстрелами и весенней распутицей.

Об этом сообщает Facebook-страница 205 батальона Территориальной обороны ВСУ.

Эвакуация раненых из Бахмута

Ситуация на Бахмутском направлении осложнилась из-за постоянных обстрелов российских окупантов и весенней непогоды.

Это влияет и на процесс вывоза раненых военнослужащих из Бахмутского направления.

"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами — так происходят эвакуации раненых с поля боя", — таким образом охарактеризовали процесс в 205-м батальоне ТрО.

"Дорога жизни" на Донбассе

Тероборонцы назвали путь, которым эвакуируют раненых, "дорогой жизни".

На Facebook-странице батальона было опубликовано видео процесса эвакуации.

Напомним, вчера, 10 марта, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте обострена, а враг пытается прорвать оборону.

Фото: Donbas Frontliner/Andriy.Dubchak