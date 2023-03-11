Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута
Эвакуация раненых из Бахмута, который штурмуют российские оккупанты, происходит в сложных условиях. Проблемы, в частности, связаны с постоянными российскими обстрелами и весенней распутицей.
Об этом сообщает Facebook-страница 205 батальона Территориальной обороны ВСУ.
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Эвакуация раненых из Бахмута
Ситуация на Бахмутском направлении осложнилась из-за постоянных обстрелов российских окупантов и весенней непогоды.
Это влияет и на процесс вывоза раненых военнослужащих из Бахмутского направления.
"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами — так происходят эвакуации раненых с поля боя", — таким образом охарактеризовали процесс в 205-м батальоне ТрО.
"Дорога жизни" на Донбассе
Тероборонцы назвали путь, которым эвакуируют раненых, "дорогой жизни".
На Facebook-странице батальона было опубликовано видео процесса эвакуации.
Напомним, вчера, 10 марта, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте обострена, а враг пытается прорвать оборону.
Фото: Donbas Frontliner/Andriy.Dubchak