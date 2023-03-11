​​​​​​​Тероборонці показали, в яких умовах відбувається евакуація поранених з Бахмута

Ситуація на Бахмутському напрямку складна

Евакуація поранених із Бахмута, який штурмують російські окупанти, відбувається у складних умовах. Проблеми, зокрема, пов’язані із постійними російськими обстрілами та весняною негодою.

Про це повідомляє Facebook-сторінка 205 батальйону Територіальної оборони ЗСУ.

Евакуація поранених з Бахмута

Ситуація на Бахмутському напрямку ускладнилася через постійні обстріли російських окупантів та весняну негоду.

Це впливає і на процес вивезення поранених військовослужбовців з Бахмутського напрямку.

"По коліна в багнюці, набираючи повні берці води, майже бігом, в повній снарязі, під постійними обстрілами — так відбуваються евакуації поранених з поля бою", — таким чином охарактеризували процес у 205-му батальйоні ТрО.

"Дорога життя" на Донбасі

Тероборонці назвали шлях, яким евакуюють поранених, "дорогою життя".

На Facebook-сторінці батальйону опублікували відео процесу евакуації.

Нагадаємо, учора, 10 березня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ситуація у Бахмуті загострена, а ворог намагається прорвати оборону.

Фото: Donbas Frontliner / Andriy.Dubchak