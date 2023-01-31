Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Только из одной больницы Мариуполя оккупанты вывезли медоборудование на миллионы гривен, — Андрющенко arrow

Только из одной больницы Мариуполя оккупанты вывезли медоборудование на миллионы гривен, — Андрющенко

31 января 2023 16:37
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обворовывают больницы в Мариуполе — россияне вывезли медоборудование на десятки миллионов гривен
Россияне разворовывают медицинское оборудование в больницах Мариуполя
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Городской совет Мариуполя получил доказательства, что оккупанты воруют из больниц ценное медоборудование. Только из одной больницы россияне вывезли медицинскую технику на миллионы гривен.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Что известно

"Благодаря Мариупольскому Сопротивлению получили документы, не просто подтверждающие факт похищения оккупантами драгоценного медоборудования, но дающие его полный перечень", — рассказал Андрющенко.

Оккупанты оформили мародерство мариупольских больниц как передачу "на хранение" медицинского оборудования.

Согласно документам, полученным городскими властями Мариуполя, только из городской больницы скорой помощи оккупанты вывели медицинское оборудование стоимостью несколько десятков миллионов гривен.

"Мародерство оформлено передачей оккупантам "на хранение" аппаратов ИВЛ, цена которого начинается с 34 тысяч долларов США (всего украдено пять на 150 тысяч долларов США. По официальному курсу Нацбанка это составляет 6 миллионов гривен. — Ред.), 19 кислородных концентраторов, уникальный аппарат УЗИ. Всего того, что даже сейчас должно спасать жизнь мариупольцев. Но, нет", — написал Андрющенко.

По его информации, медицинское оборудование из больниц Мариуполя оккупанты вывезли в оккупированный Донецк и в рф. А документы "передачи на хранение" подписывала начмед городской больницы скорой помощи Ирина Пономарева, которая добровольно стала сотрудничать с оккупационными властями.

"Оно "где-то" на "хранении". Частично в россии, частично в Донецке. Спасает жизнь оккупантов на средства мариупольских налогоплательщиков. После первых сообщений российская пропаганда говорила, что похищение медицинского оборудования из Мариуполя — это фейк. Что скажет теперь, на реальные документы" с подписью реального коллаборанта-начмеда больницы скорой помощи", — добавил советник мэра.

Мариуполь

Мариуполь
Список медоборудования, похищенных оккупантами

Напомним, недавно стало известно, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские кафиры грабят местных жителей. Мародеры передвигаются только группами по 10-15 человек, опасаясь сопротивления украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:01 "Челси" и "Манчестер Юнайтед" пытаются подписать звезду "Баварии": о ком идет речь

18:00 Когда мир достигнет порога глобального потепления: подсчеты искусственного интеллекта

17:50 Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию

17:48 Зеленский обсудил с Трюдо реализацию формулы мира

17:45 Жена Николая Тищенко, модель и блогер Барановская, прокомментировала скандальное расследование

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:35 В Киеве возобновят строительство пешеходного моста на Оболони, — Кличко

17:30 Зеленский и Марченко обсудили пути обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины

17:26 Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи

17:20 Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar

17:07 В Киеве вводят пропуска нового формата для передвижения в комендантский час

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Актуальное по теме

None 31 Январь 16:52

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" пытаются подписать звезду "Баварии": о ком идет речь

None 31 Январь 18:00

Когда мир достигнет порога глобального потепления: подсчеты искусственного интеллекта

None 31 Январь 17:48

Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию

None 31 Январь 17:48

Зеленский обсудил с Трюдо реализацию формулы мира

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB