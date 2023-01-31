Оккупанты обворовывают больницы в Мариуполе — россияне вывезли медоборудование на десятки миллионов гривен

Россияне разворовывают медицинское оборудование в больницах Мариуполя

Городской совет Мариуполя получил доказательства, что оккупанты воруют из больниц ценное медоборудование. Только из одной больницы россияне вывезли медицинскую технику на миллионы гривен.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Что известно

"Благодаря Мариупольскому Сопротивлению получили документы, не просто подтверждающие факт похищения оккупантами драгоценного медоборудования, но дающие его полный перечень", — рассказал Андрющенко.

Оккупанты оформили мародерство мариупольских больниц как передачу "на хранение" медицинского оборудования.

Согласно документам, полученным городскими властями Мариуполя, только из городской больницы скорой помощи оккупанты вывели медицинское оборудование стоимостью несколько десятков миллионов гривен.

"Мародерство оформлено передачей оккупантам "на хранение" аппаратов ИВЛ, цена которого начинается с 34 тысяч долларов США (всего украдено пять на 150 тысяч долларов США. По официальному курсу Нацбанка это составляет 6 миллионов гривен. — Ред.), 19 кислородных концентраторов, уникальный аппарат УЗИ. Всего того, что даже сейчас должно спасать жизнь мариупольцев. Но, нет", — написал Андрющенко.

По его информации, медицинское оборудование из больниц Мариуполя оккупанты вывезли в оккупированный Донецк и в рф. А документы "передачи на хранение" подписывала начмед городской больницы скорой помощи Ирина Пономарева, которая добровольно стала сотрудничать с оккупационными властями.

"Оно "где-то" на "хранении". Частично в россии, частично в Донецке. Спасает жизнь оккупантов на средства мариупольских налогоплательщиков. После первых сообщений российская пропаганда говорила, что похищение медицинского оборудования из Мариуполя — это фейк. Что скажет теперь, на реальные документы" с подписью реального коллаборанта-начмеда больницы скорой помощи", — добавил советник мэра.

Список медоборудования, похищенных оккупантами

Напомним, недавно стало известно, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские кафиры грабят местных жителей. Мародеры передвигаются только группами по 10-15 человек, опасаясь сопротивления украинцев.