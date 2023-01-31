Окупанти обкрадають лікарні у Маріуполі — росіяни вивезли медобладнання на десятки мільйонів гривень

Росіяни розкрадають медичне обладнання у лікарнях Маріуполя

Міська рада Маріуполя отримала докази, що окупанти викрадають з лікарень цінне медобладнання. Лише з однієї лікарні росіяни вивезли медичну техніку на мільйони гривень.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Що відомо

"Завдяки Маріупольському Спротиву отримали документи, що не просто підтверджують факт викрадення окупантами найкоштовнішого медобладнання, але дають його повний перелік", — розповів Андрющенко.

Окупанти оформили мародерство маріупольських лікарень як передачу "на зберігання" медичного обладнання.

Згідно з документами, які отримала міська влада Маріуполя, тільки з міської лікарні швидкої допомоги окупанти вивели медичне обладнання вартістю кілька десятків мільйонів гривень.

"Мародерство оформлено передачею окупантам "на зберігання" апаратів ІВЛ, ціна якого починається з 34 тисяч доларів США (всього вкрадено п’ять на 150 тисяч доларів США. За офіційним курсом Нацбанку це становить 6 мільйонів гривень — ред.), 19 кисневих концентраторів, унікальний апарат УЗД. Всього того, що навіть зараз мало б рятувати життя маріупольців. Але, ніт", — написав Андрющенко.

За його інформацію медичне обладнання з лікарень Маріуполя окупанти вивезли до окупованого Донецька та до РФ. А документи "передачі на зберігання" підписувала начмед міської лікарні швидкої допомоги Ірина Пономарьова, яка добровільно стала співпрацювати з окупаційною владою.

"Воно "десь" на "зберіганні". Частково в росії, частково в Донецьку. Рятує життя окупантів коштом маріупольських платників податків. Після перших повідомлень російська пропаганда казала, що викрадення медичного обладнання з Маріуполя — це фейк. Що скаже тепер, на реальні документи з підписом реального колаборанта-начмеду лікарні швидкої допомоги", — додав радник мера.

Перелік медобладнання, яке викрали окупанти

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти грабують місцевих жителів. Мародери пересуваються лише групами по 10-15 осіб, боячись опору українців.