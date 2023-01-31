Окупанти обкрадають лікарні у Маріуполі — росіяни вивезли медобладнання на десятки мільйонів гривень

Тільки з однієї лікарні Маріуполя окупанти вивезли медобладнання на мільйони гривень, — Андрющенко
Міська рада Маріуполя отримала докази, що окупанти викрадають з лікарень цінне медобладнання. Лише з однієї лікарні росіяни вивезли медичну техніку на мільйони гривень.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Що відомо
"Завдяки Маріупольському Спротиву отримали документи, що не просто підтверджують факт викрадення окупантами найкоштовнішого медобладнання, але дають його повний перелік", — розповів Андрющенко.
Окупанти оформили мародерство маріупольських лікарень як передачу "на зберігання" медичного обладнання.
Згідно з документами, які отримала міська влада Маріуполя, тільки з міської лікарні швидкої допомоги окупанти вивели медичне обладнання вартістю кілька десятків мільйонів гривень.
"Мародерство оформлено передачею окупантам "на зберігання" апаратів ІВЛ, ціна якого починається з 34 тисяч доларів США (всього вкрадено п’ять на 150 тисяч доларів США. За офіційним курсом Нацбанку це становить 6 мільйонів гривень — ред.), 19 кисневих концентраторів, унікальний апарат УЗД. Всього того, що навіть зараз мало б рятувати життя маріупольців. Але, ніт", — написав Андрющенко.
За його інформацію медичне обладнання з лікарень Маріуполя окупанти вивезли до окупованого Донецька та до РФ. А документи "передачі на зберігання" підписувала начмед міської лікарні швидкої допомоги Ірина Пономарьова, яка добровільно стала співпрацювати з окупаційною владою.
"Воно "десь" на "зберіганні". Частково в росії, частково в Донецьку. Рятує життя окупантів коштом маріупольських платників податків. Після перших повідомлень російська пропаганда казала, що викрадення медичного обладнання з Маріуполя — це фейк. Що скаже тепер, на реальні документи з підписом реального колаборанта-начмеду лікарні швидкої допомоги", — додав радник мера.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти грабують місцевих жителів. Мародери пересуваються лише групами по 10-15 осіб, боячись опору українців.