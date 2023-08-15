Тело нашли на путях: военный погиб, возвращаясь домой с фронта

22-летний военный из Ровенской области Александр Коблюк. Фото: facebook.com/academy.kremenets

Военный из Ровенской области Александр Коблюк погиб, когда возвращался домой. Тело 22-летнего парня нашли на железнодорожных путях возле поселка Пантаевка Кировоградской области.

Об этом сообщает Ровно Медиа.

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Мать погибшего рассказывает, что сын был военнослужащим-контрактником. Он продлил контракт в ВСУ в 2021 году, а с начала полномасштабной войны был на разных направлениях, в последнее время — в Запорожье. Однако около 4-х месяцев от правоохранителей нет никакой информации о смерти сына.

"С 12 на 13 апреля он ехал в 10-дневный отпуск домой. По дороге он трагически погиб. Что произошло — мы не знаем. Утром, 13 апреля, мне сообщили, что моего сына нашли мертвым в Кировоградской области на путях. 12 апреля в 6 вечера он сел на поезд (№87 Запорожье-Ковель). В 1 час ночи (6 часов он был в пути) его нашли мертвым", — отметила мать погибшего Любовь Коблюк.

22-летний военный из Ровенской области Александр Коблюк. Фото: Дубенский районный совет

Женщина рассказала, что в заключении эксперты отметили "неуточненный несчастный случай". По ее словам, от следователей информации нет, хотя уже прошло четыре месяца.

Также мать погибшего заверила, что видела много повреждений на теле сына.

"Он был избит очень. Мы его хоронили открытым, хотя нам говорили не открывать тело. Оно было очень избито. Душили ли его, что ли — нам не сказали. Не было информации, что это именно побои. Они указали, что он так мог подраться, потому что выпал из поезда", — рассказала Любовь Коблюк.

22-летний военный из Ровенской области Александр Коблюк. Фото: Rivne.media

Женщина также указала на интересную деталь: у тела ее сына обнаружили женский кроссовок 36 размера, причина появления которого неизвестна. Правоохранители пока это никак не прокомментировали.

Напомним, что Служба Государственного бюро расследований (ГБР) занимается расследованием нападения на военнослужащего. Избиение произошло в одной из воинских частей, расположенных в Одесской области.