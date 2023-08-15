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Тіло знайшли на коліях: військовий загинув, повертаючись додому з фронту

15 серпня 2023 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тіло знайшли на коліях: військовий загинув, повертаючись додому з фронту
22-річний військовий із Рівненської області Олександр Коблюк. Фото: facebook.com/academy.kremenets
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовий із Рівненської області Олександр Коблюк загинув, коли повертався додому. Тіло 22-річного хлопця знайшли на залізничних коліях біля селища Пантаївка на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Рівне Медіа.

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Матір загиблого розповідає, що син був військовослужбовцем-контрактником. Він продовжив контракт в ЗСУ 2021 року, а від початку повномасштабної війни був на різних напрямках, останнім часом — на Запоріжжі. Однак близько 4-х місяців від правоохоронців немає ніякої інформації щодо смерті сина.

"З 12 на 13 квітня він їхав у 10-денну відпустку додому. По дорозі він трагічно загинув. Що сталося — ми не знаємо. Зранку, 13 квітня, мені повідомили, що мого сина знайшли мертвим у Кіровоградській області на коліях. 12 квітня о 6-й вечора він сів на потяг (№87 Запоріжжя-Ковель). О 1-й годині ночі (6 годин він був у дорозі) його знайшли мертвим", — зазначила мати загиблого Любов Коблюк.

22-річний військовий із Рівненської області Олександр Коблюк. Фото: Дубенська районна рада

Жінка розповіла, що в висновку експерти зазначили "неуточнений нещасний випадок". За її словами, від слідчих інформації немає, хоча вже пройшло 4 місяці.

Також мати загиблого запевнила, що бачила багато пошкоджень на тілі сина.

"Він був побитий дуже. Ми його ховали відкритим, хоч нам казали не відкривати тіло. Воно було дуже побите. Чи душили його, чи що — нам не сказали. Не було інформації, що це саме побої. Вони вказали, що він так міг побитися, бо випав з потяга", — розповіла Любов Коблюк.

22-річний військовий із Рівненської області Олександр Коблюк. Фото: Rivne.media

Жінка також вказала на цікаву деталь: біля тіла її сина знайшли жіночий кросівок 36 розміру, причина появи якого невідома. Правоохоронці поки що це ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, що Служба Державного бюро розслідувань (ДБР) займається розслідуванням нападу на військовослужбовця. Побиття відбулося в одній з військових частин, розташованих на Одещині.

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