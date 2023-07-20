Ткаченко обратился к ЮНЕСКО из-за обстрелов Одессы и Николаева

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: Минкульт

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к ЮНЕСКО на фоне российских обстрелов Одессы и Николаева. Сегодня ночью, 20 июля, во время очередной атаки были повреждены здания музеев.

Об этом Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канале.

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"17 июля Кремль заявил, что выходит из "зерновой сделки". И со следующего дня начал активные обстрелы Одесской области. В ночь на 19 июля ракеты Х-22 и "Оникс" направили по инфраструктуре области. Попали в зерновой и масляный терминалы, промышленный объект, где работник получил ранения, и два склада с табаком и фейерверками", — рассказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что Россия пытается сделать голод своим оружием.

По словам министра, известно о повреждении здания Одесского литературного музея. В Одесском археологическом музее повреждены окна и двери. Российские оккупанты полностью уничтожили Николаевский областной центр народного творчества и культурно-образовательной работы, который располагался в историческом здании — достопримечательности архитектуры местного значения.

"В результате российских обстрелов страдает объект Всемирного наследия — исторический центр Одессы с портовой частью. Готовим письмо на ЮНЕСКО с описанием повреждений", — сообщил Ткаченко.

Министерство культуры и информационной политики начало работу с международными партнерами по первоочередным мерам консервации поврежденных достопримечательностей. Ткаченко призвал ЮНЕСКО назвать имя агрессора и переосмыслить его роль в руководящих органах организации.

Последствия российских обстрелов. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Последствия российских обстрелов. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Последствия российских обстрелов. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Последствия российских обстрелов. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Последствия российских обстрелов. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, ночью 20 июля оккупанты в очередной раз обстреляли юг страны. Враг еще раз использовал комбинированную тактику атаки. РФ запустила по Одессе и Николаеву крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА типа Shahed-136/131.

Также мы писали, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что российская атака по Николаевской и Одесской областях направлена против мирного населения и важных объектов инфраструктуры. Мир должен нанести РФ санкционный удар.