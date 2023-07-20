Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО через обстріли Одеси та Миколаєва

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Фото: Мінкульт

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО на тлі російських обстрілів Одеси та Миколаєва. Сьогодні вночі, 20 липня, під час чергової атаки було пошкоджено будівлі музеїв.

Про це Олександр Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі.

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"17 липня Кремль заявив, що виходить із "зернової угоди". І з наступного дня почав активні обстріли Одещини. В ніч на 19 липня ракети Х-22 та "Онікс" спрямували по інфраструктурі області. Влучили у зерновий та олійний термінали, промисловий об'єкт, де працівник отримав поранення, та два склади з тютюном і феєрверками", — розповів Ткаченко.

Він наголосив, що Росія намагається зробити голод своєю зброєю.

За словами міністра, відомо про пошкодження будівлі Одеського літературного музею. В Одеському археологічному музеї пошкоджені вікна та двері. Російські окупанти повністю знищили Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, який розташовувався в історичній будівлі — пам‘ятці архітектури місцевого значення.

"Внаслідок російських обстрілів страждає об‘єкт Всесвітньої спадщини -- історичний центр Одеси з портовою частиною. Готуємо лист на ЮНЕСКО з описом пошкоджень", — повідомив Ткаченко.

Міністерство культури та інформаційної політики розпочало роботу з міжнародними партнерами щодо першочергових заходів консервації пошкоджених пам'яток. Ткаченко закликав ЮНЕСКО назвати ім'я агресора та переосмислити його роль в керівних органах організації.

Наслідки російських обстрілів. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Наслідки російських обстрілів. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Наслідки російських обстрілів. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Наслідки російських обстрілів. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Наслідки російських обстрілів. Фото: t.me/otkachenkokyiv

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 20 липня окупанти вчергове обстріляли південь країни. Ворог вкотре використав комбіновану тактику атаки. РФ запустила по Одесі та Миколаєву крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Також ми писали, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що російська атака по Миколаївській та Одеській областях спрямована проти мирного населення та важливих об'єктів інфраструктури. Світ має завдати РФ санкційного удару.