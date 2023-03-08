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Трамп заявил, что "позволил бы" россии захватить часть Украины ради мира

8 марта 2023 21:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дональд Трамп и Владимир Путин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ради сохранения мира, россии следовало разрешить отобрать часть украинских территорий.

Об этом сообщает The Daily Beast.

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Заявление Трампа

По данным издания, фрагмент с этими заявлениями в радиоинтервью Трампа ведущему Fox News и его давнему "доверенному лицу" Шону Геннити не пустили в эфир телеканала.

Трамп заявил, что в отличие от нынешнего президента Джо Байдена, при его правлении россия бы ничего не захватила. Однако он подчеркнул, что и сам договорился бы с кремлем, даже если пришлось бы отдать часть Украины — он бы согласился.

"А за Трампа россия ничего бы не захватила. Потому что путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия — Ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", — объяснил экс президент.

Кроме того, Трамп отметил, как при предыдущих президентах россия оккупировала части Грузии и Украины, а во времена Байдена вообще получила "шведский стол".

Напомним, недавно экс президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он мог бы закончить войну в Украине за 24 часа, если бы продолжал занимать должность главы государства. Однако он отказался сообщать, каким образом он бы это сделал, ссылаясь на то, что не хочет раскрывать свои планы заранее.

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