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Трамп заявив, що "дозволив би" росії захопити частину України заради миру

8 березня 2023 21:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дональд Трамп і володимир путін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. 

Про це повідомляє The Daily Beast.

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Заява Трампа

За даними видання, фрагмент із цими заявами в радіоінтерв'ю Трампа ведучому Fox News та його давній "довіреній особі" Шону Генніті не пустили в ефір телеканалу.

Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України — він би погодився.

"А за Трампа росія нічого б не захопила. Бо путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія — Ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б", — пояснив експрезидент.

Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала "шведський стіл".

Нагадаємо, нещодавно експрезидент США Дональд Трамп висловив думку, що він міг би закінчити війну в Україні за 24 години, якби продовжував обіймати посаду глави держави. Однак він відмовився повідомляти, яким чином він це зробив би, посилаючись на те, що не хоче розкривати свої плани заздалегідь.

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