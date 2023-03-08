Трамп заявив, що "дозволив би" росії захопити частину України заради миру

Дональд Трамп і володимир путін

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

Про це повідомляє The Daily Beast.

Заява Трампа

За даними видання, фрагмент із цими заявами в радіоінтерв'ю Трампа ведучому Fox News та його давній "довіреній особі" Шону Генніті не пустили в ефір телеканалу.

Трамп заявив, що на відміну від нинішнього президента Джо Байдена, за його правління росія б нічого не захопила. Проте він наголосив, що й сам би домовився з кремлем, навіть якщо довелось би віддати частину України — він би погодився.

"А за Трампа росія нічого б не захопила. Бо путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія — Ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б", — пояснив експрезидент.

Крім того, Трамп зауважив, як за попередніх президентів росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала "шведський стіл".

Нагадаємо, нещодавно експрезидент США Дональд Трамп висловив думку, що він міг би закінчити війну в Україні за 24 години, якби продовжував обіймати посаду глави держави. Однак він відмовився повідомляти, яким чином він це зробив би, посилаючись на те, що не хоче розкривати свої плани заздалегідь.