Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что на месте Байдена бомбил бы Москву.

Трамп заявил, что на месте Байдена бомбил бы Москву
Дональд Трамп заявил, будь он президентом США на момент полномасштабного вторжения России в Украину, то, вероятно, бомбил бы Москву. Если бы Китай начал военные действия в Тайване, реакция была бы аналогичной.
Об этом Трамп сказал на одном из частных мероприятий в рамках своей предвыборной капании, сообщает The Washington Post.
Трамп зарабатывает политические баллы
The Washington Post пишет, что некоторые доноры предвыборной кампании удивились после недавнего выступления экс-президента США. И не совсем поняли размышления Трампа о бомбах на Москву и Пекин.
К слову, Трамп не в первый раз обещает остановить войну в Украине и вообще не допустить Третью мировую, если его изберут на пост лидера США.
Ранее, размышляя о своем потенциальном президентстве, Дональд Трамп предположил, что может возглавлять США два и даже три срока.
Также кандидат в президенты США Трамп заявлял, что потребует тест на допинг перед дебатами с Джо Байденом. Он считает, что его конкурент может выступать под стимулирующими препаратами.
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