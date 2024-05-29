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Трамп заявил, что на месте Байдена бомбил бы Москву

29 мая 2024 06:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что на месте Байдена бомбил бы Москву.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Mike Segar/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Дональд Трамп заявил, будь он президентом США на момент полномасштабного вторжения России в Украину, то, вероятно, бомбил бы Москву. Если бы Китай начал военные действия в Тайване, реакция была бы аналогичной.

Об этом Трамп сказал на одном из частных мероприятий в рамках своей предвыборной капании, сообщает The Washington Post.

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The Washington Post пишет, что некоторые доноры предвыборной кампании удивились после недавнего выступления экс-президента США. И не совсем поняли размышления Трампа о бомбах на Москву и Пекин.

К слову, Трамп не в первый раз обещает остановить войну в Украине и вообще не допустить Третью мировую, если его изберут на пост лидера США.

Ранее, размышляя о своем потенциальном президентстве, Дональд Трамп предположил, что может возглавлять США два и даже три срока.

Также кандидат в президенты США Трамп заявлял, что потребует тест на допинг перед дебатами с Джо Байденом. Он считает, что его конкурент может выступать под стимулирующими препаратами.

США
война
выборы
Дональд Трамп
Россия
вторжение

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