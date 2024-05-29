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Трамп заявив, що на місці Байдена бомбив би Москву

29 травня 2024 06:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що на місці Байдена бомбив би Москву
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: Mike Segar/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Дональд Трамп заявив, якби він був президентом США на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то, ймовірно, бомбив би Москву. Якби Китай почав військові дії у Тайвані — реакція була б аналогічною. 

Про це Трамп сказав на одному із приватних заходів в рамках своєї передвиборчої кампанії, повідомляє The Washington Post.

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The Washington Post пише, що деякі донори передвиборчої кампанії здивувалися після нещодавнього виступу експрезидента США. І не зовсім зрозуміли міркування Трампа про бомби на Москву і Пекін.

До слова, Трамп не вперше обіцяє зупинити війну в Україні і взагалі не допустити Третю світову, якщо його оберуть на пост лідера США. 

Раніше, розмірковуючи про своє потенційне президенство, Дональд Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни. 

Також кандидат в президенти США Трамп заявляв, що вимагатиме тест на допінг перед дебатами з Джо Байденом. Він вважає, що його конкурент може виступати під стимулюючими препаратами.

США
війна
вибори
Дональд Трамп
Росія
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