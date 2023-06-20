Трамп заявил, что задержал вторжение РФ в Украину на несколько лет

Президент РФ Владимир Путин и экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: google.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил вторжение страны в Украину на несколько лет. Также он похвастался хорошими отношениями с российским диктатором.

Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

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"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня были очень крепкие отношения", — сказал Трамп.

Также экс-президент США в очередной раз заявил, что Путин не начал бы войну против Украины, будь он на посту президента Америки.

"На моем месте он бы этого не сделал. Он сделал это после того, как я ушел", — заявил политик.

Он также добавил, что предупреждал Путина о вторжении и подчеркивал, что реакция мира будет жестокой.

"Я сказал, что если ты это сделаешь, тебе придется заплатить адом. Это будет катастрофа. Не делай этого", — рассказал Трамп.

Напомним, недавно Трамп на дебатах отказался отвечать на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником.

Он объяснил, что это только усугубит возможный переговорный процесс по войне в Украине.

Кроме того, в мае он сделал заявление о возможном завершении войны, развязанной Россией. Трамп отказался желать победы Украине, заявив, что хочет, чтобы украинцы и россияне перестали умирать.