Трамп заявив, що затримав вторгнення РФ в Україну на кілька років

Президент РФ Володимир Путін та експрезидент США Дональд Трамп. Фото: google.com

Колишній президент США Дональд Трамп заявив що його розмова з президентом Росії Володимиром Путіним відклала вторгнення країни в Україну на кілька років. Також він похизувався хорошими стосунками з російським диктатором.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю Fox News.

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"З Путіним у мене дуже хороші відносини. Я маю на увазі, що я давно з ним не розмовляв, але я мав дуже міцні відносини", — сказав Трамп.

Також експрезидент США вкотре заявив, що Путін не розпочав би війну проти України, якби він був на посаді президента Америки.

"На моєму місці він би цього не зробив. Він зробив це після того, як я пішов", — заявив політик.

Він також додав, що попереджав Путіна про вторгнення і наголошував, що реакція світу буде жорстока.

"Я сказав, що якщо ти це зробиш, тобі доведеться заплатити пеклом. Це буде катастрофа. Не роби цього", — розповів Трамп.

Нагадаємо, нещодавно Трамп на дебатах відмовився відповідати на питання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем.

Він пояснив, що це тільки погіршить можливий переговорний процес щодо війни в Україні.

Окрім того, у травні він зробив заяву щодо можливого завершення війни, розв'язаної Росією. Трамп відмовився бажати перемоги Україні, заявивши, що хоче, аби українці і росіяни перестали помирати.