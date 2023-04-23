"Третья альтернатива" от Президента Бразилии: хочет вернуть мир в Украине
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва пытается найти "третью альтернативу", которая, по его мнению, должна вернуть мир в Украине.
Об этом пишет Reuters.
По словам президента Бразилии, его цель — "создание пути", чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров.
На прошлой неделе он заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия Украине, утверждая, что они затягивают войну.
"Если вы не заключаете мир, вы способствуете войне", — сказал Лула.
Белый дом обвинил Лулу в повторении русской и китайской пропаганды.
Напомним, Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неоднозначно высказался по поводу предложения посетить Украину, сам ехать не захотел. В путешествие же отправляет своего помощника.