"Третья альтернатива" от Президента Бразилии: хочет вернуть мир в Украине

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва пытается найти "третью альтернативу", которая, по его мнению, должна вернуть мир в Украине.

Об этом пишет Reuters.

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По словам президента Бразилии, его цель — "создание пути", чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров.

На прошлой неделе он заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия Украине, утверждая, что они затягивают войну.

"Если вы не заключаете мир, вы способствуете войне", — сказал Лула.

Белый дом обвинил Лулу в повторении русской и китайской пропаганды.

Напомним, Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неоднозначно высказался по поводу предложения посетить Украину, сам ехать не захотел. В путешествие же отправляет своего помощника.