"Третя альтернатива" від Президента Бразилії: хоче повернути мир в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва намагається знайти "третю альтернативу", яка, на його думку, має повернути мир в Україні.
Про це пише Reuters.
За словами Президента Бразилії, його мета — "створення шляху", щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів.
Минулого тижня він заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї Україні, стверджуючи, що вони затягують війну.
"Якщо ви не укладаєте мир, ви сприяєте війні", — сказав Лула.
Білий дім звинуватив Лулу в повторенні російської та китайської пропаганди.
Нагадаємо, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який неоднозначно висловився щодо пропозиції відвідати Україну, сам їхати не захотів. Натомість у подорож відправляє свого помічника.