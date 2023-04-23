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"Третя альтернатива" від Президента Бразилії: хоче повернути мир в Україні

23 квітня 2023 03:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Третя альтернатива" від Президента Бразилії: хоче повернути мир в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва намагається знайти "третю альтернативу", яка, на його думку, має повернути мир в Україні. 

Про це пише Reuters.

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За словами Президента Бразилії, його мета — "створення шляху", щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів.  

Минулого тижня він заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї Україні, стверджуючи, що вони затягують війну.

"Якщо ви не укладаєте мир, ви сприяєте війні", — сказав Лула.

Білий дім звинуватив Лулу в повторенні російської та китайської пропаганди.

Нагадаємо, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який неоднозначно висловився щодо пропозиції відвідати Україну, сам їхати не захотів. Натомість у подорож відправляє свого помічника.

 

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