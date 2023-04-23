"Третя альтернатива" від Президента Бразилії: хоче повернути мир в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. Фото: REUTERS

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва намагається знайти "третю альтернативу", яка, на його думку, має повернути мир в Україні.

Про це пише Reuters.

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За словами Президента Бразилії, його мета — "створення шляху", щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів.

Минулого тижня він заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї Україні, стверджуючи, що вони затягують війну.

"Якщо ви не укладаєте мир, ви сприяєте війні", — сказав Лула.

Білий дім звинуватив Лулу в повторенні російської та китайської пропаганди.

Нагадаємо, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який неоднозначно висловився щодо пропозиції відвідати Україну, сам їхати не захотів. Натомість у подорож відправляє свого помічника.