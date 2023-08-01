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Три уважительные причины освобождают от явки в ТЦК, но есть нюанс: адвокат объяснил

1 августа 2023 19:48
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — какие уважительные причины освобождают от явки в ТЦК
Призывники в территориальном центре комплектования. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября, поэтому военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки, по которым должны прибыть в ТЦК и СП в указанные дату и время.

Однако при этом следует помнить, что мужчины имеют определенные уважительные причины, позволяющие не явиться в территориальный центр. Адвокат Роман Симутин назвал три основных и указал на важный нюанс, о котором следует помнить украинцам.

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По словам правозащитника, чаще всего выделяют именно три случая, когда ответственность за неявку в ТЦК после вручения повестки отсутствует. Они регулируются постановлением Кабмина от 28.07.2010 г. №673.

Следовательно, такими основаниями являются:

  1. Болезнь, не позволяющая самостоятельно двигаться, передвигаться.
  2. Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или родителями жены (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход).
  3. Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Причины неявки в ТЦК — адвокат указал на важный нюанс

Как считает Симутин, этим перечнем Кабмин "сознательно усложняет людям жизнь".

"Считаю, что, ограничивая исчерпывающий перечень лишь тремя случаями, Кабмин сознательно усложняет людям жизнь. Ведь что, если вы, например, не прибыли в ТЦК, потому что в пути сломался автобус? Или вы стали участником ДТП или свидетелем и остались для проведения следственных действий? А если умер кто-то из родных и тому подобное? Неужели это не может быть признано уважительной причиной? Так что не ведитесь на исчерпывающий перечень от Кабмина, а оценивайте случаи, исходя из обстоятельств", — отметил адвокат.

 

Ранее мы сообщали, как действовать после вручения повестки и что брать с собой в ТЦК.

Напомним, мы писали, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

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