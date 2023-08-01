Мобілізація в Україні — які поважні причини звільняють від явки до ТЦК

Призовники у територіальному центрі комплектування. Фото: google.com

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада, тож військовозобов'язані чоловіки й надалі будуть отримувати повістки, за якими мають прибути до ТЦК та СП у зазначені дату та час.

Однак при цьому слід пам'ятати, що чоловіки мають певні поважні причини, які дозволяють не явитися до територіального центру. Адвокат Роман Сімутін назвав три основні та вказав на важливий нюанс, про який слід пам'ятати українцям.

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Які є три поважні причини неявки до ТЦК

За словами правозахисника, найчастіше виділяють саме три випадки, коли відповідальність за неявку до ТЦК після вручення повістки відсутня. Вони регулюються ухвалою Кабміну від 28.07.2010 р. №673.

Отже, такими підставами є:

Хвороба, яка не дозволяє самостійно рухатися, пересуватися. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або дружини (ці особи повинні проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд). Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.

Причини неявки до ТЦК — адвокат вказав на важливий нюанс

Як вважає Сімутін, цим переліком Кабмін "свідомо ускладнює людям життя".

"Вважаю, що обмежуючи вичерпний перелік лише трьома випадками, Кабмін свідомо ускладнює людям життя. Адже що, як ви, наприклад, не прибули до ТЦК, бо в дорозі зламався автобус? Або ви стали учасником ДТП чи свідком і залишилися для проведення слідчих дій? А якщо помер хтось із рідних і тому подібне. То невже це не може бути визнано поважною причиною? Тож не ведіться на вичерпний перелік від Кабміну, а оцінюйте випадки виходячи з обставин", — зазначив адвокат.

Раніше ми повідомляли, як діяти після вручення повістки, та що брати із собою до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.