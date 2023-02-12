Какие трофейные российские танки находятся на вооружении Вооруженных сил Украины

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации. Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике. В частности, о танках.

Т-62

Российский средний танк второго поколения, произведенный при СССР и снятый россиянами с консервации для пополнения тяжелых потерь в новой бронетехнике во время войны в Украине

Интересная деталь: Т-62 стал первым в мире танком, оснащенным гладкоствольным.

Боевая машина начала разрабатываться в 1957 году как производная от танка Т-55, его глубокая модернизация. Новый панцерник должен был ответить на создание Францией и ФРГ нового единственного среднего танка для вооружения армий стран НАТО.

В декабре 1960 года новейший танк успешно завершил испытания и уже в 1962 году был "зачислен" в ряды Советской армии под индексом Т-62А.

Т-62. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Танки поставлялись на вооружение в 20 стран мира.

Впервые россияне сняли с хранения несколько десятков танков Т-62М и Т-62МВ в августе 2018 во время учений "Восток-2018". Эти машины хранились на базах в Бурятии, были погружены на железнодорожные платформы и доставлены в город Каменск-Шахтинский Ростовской области.

В Украине первые танки типа Т-62 были отмечены в мае прошлого года. Эти машины россияне сняли с хранения в Крыму, в Новоозерном в 943-м центре обеспечения мобилизационного развертывания.

Считается, что данные машины были применены на южном направлении для сдерживания наступления ВСУ на Николаевском и Херсонском направлениях. Всего тогда было обнаружено 66 танков Т-62 разных модификаций.

Известно, что первую вражескую "62-двойку" подразделения ВСУ затрофеили 14 сентября 2022 года.

Трофейный Т-62. Фото: Mil.gov.ua

По состоянию на конец января текущего года аналитики ресурса Oryx подтвердили по фото и видеодокументам снятие россией с хранения полсотни танков Т-62М, 12 Т-62МВ и 1 Т-62 образца 1967 года.

По данным из открытых источников, на 2004—2005 годы в России насчитывалось на хранении 3000 танков Т-62, а в 2012 году — насчитывалось уже 2500 танков этого типа.

Примечательно, что с 1961 по 1980-е годы в СССР, Чехословакии и Северной Корее в общей сложности было изготовлено 22 700 танков Т-62 различных модификаций.

Тактико-технические характеристики:

Длина — 6630 мм.

Ширина — 3300 мм.

Высота — 2395 мм

Вес — 37 т

Пушка — 115 мм

Пулеметы — 1 пулемет ПКТ калибра 7,62 мм 1 пулемет ДШК калибра 12,7 мм

Скорость — 50 км/ч.

Экипаж — 4 человека

Т-72Б3

Российский основной боевой танк Т-72Б3 является модифицированным представителем семейства советских танков Т-72.

Модификация этого танка выполнена как экономическая альтернатива основному танку армии РФ Т-90А. При этом Т-72Б3 пришел на замену имеющихся Т-72Б, а модернизация более ранних версий Т-72 до уровня Т-72Б3 невозможна.

Интересно, что в ценах 2013 года обновление одного танка обошлось в 52 млн российских рублей в ценах 2013 года.

Модернизация танка на предприятии "Уралвагонзавод" включала установку новых прицелов "Сосна-У", автомата сопровождения целей, радиостанции Р-168-25У-2 и комплекса программно-аппаратного АВСКУ.

Также машина получила новую пушку 2А46М-5-01, зенитный пулемет 6П50 "Корд", двигатель мощностью 1130 л.с., дисплейный комплекс механика-водителя и телевизионную камеру заднего вида. Гусеницы танка получили ленты с косыми почвозацепами и с улучшенной очищаемостью.

Т-72Б3. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

На корпус танка навесили защитные бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа "Релект" и экранами.

Пока известно об изготовлении россиянами с 2014 года по меньшей мере 1200 танков Т-72Б3.

По состоянию на 29 января 2023 года из открытых источников известно о потере армией РФ на фронтах в Украине как минимум 450 Т-72Б3 образца 2014 и 2016 годов. Из них ВСУ захватили "в плен" не менее 185 российских танков этого типа.

Трофейный Т-72Б3. Фото: АрміяInform

Тактико-технические характеристики:

Длина — 6860 мм.

Высота — 2226 мм

Вес — 46,5 т

Пушка — 125 мм

Пулеметы — 1 пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм 1 пулемет НСВТ калибра 12,7 мм

Скорость — до 65 км/ч.

Экипаж — 3 человека

Т-90

Российский основной боевой танк третьего поколения Т-90 "Владимир" был создан1 в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века как глубокая модернизация танка Т-72Б, под индексом Т-72БУ. Между тем, в 1992 году танк был взят на вооружение армии РФ под индексом Т-90, который был предоставлен машине по личному распоряжению тогдашнего президента страны.

Стоимость нового Т-90 составляет от 70 до 118 миллионов рублей за единицу в ценах 2011 года.

Танки Т-90 и его модификации оборудованы гладкоствольной пушкой калибра 125 мм и комплексом "Айнет", что позволяет вести огонь снарядами с дистанционным подрывом. Эти снаряды по эффективности поражения живой силы превосходят обычные осколочно-фугасные в 5-7 раз.

T-90A. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Машина выпускается в 10 модификациях, последняя из которых самая новейшая, имеет индекс Т-90М "Прорыв".

Он отличается от предшественников новым боевым модулем, оснащаемым усовершенствованной системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Танк имеет новый автомат подзарядки и модернизированную пушку 2А46М-5. Кроме того, бронеполучник получил дистанционно управляемую зенитную установку и динамическую защиту "Реликт".

Такие "ноу-хау" увеличили на полторы тонны вес танка, и он теперь составляет 48 т, что по-прежнему значительно меньше массы американских и немецких танков, находящихся на вооружении стран-членов НАТО.

Известно, что по состоянию на начало 2021 года минобороны России заключены контракты на модернизацию более 130 танков Т-90 до уровня Т-90М. Причем поставки модернизированных Т-90 происходили с задержками.

Начиная с 1992 года было произведено 2700 различных типов танков Т-90.

В разных модификациях они находятся на вооружении 11 армий мира, включая Украину.

Примечательно, что танки этого типа впервые появились в Украине летом 2014 года во время вторжения армии России на Донбасс. В частности, танки Т-90А участвовали в захвате Луганского аэропорта.

Во время полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года россия стала неприкрыто применять имеющиеся у нее танки разных модификаций Т-90. Десятки были уничтожены ВСУ, а несколько единиц Т-90А были захвачены украинскими военными в трудоспособном состоянии. В частности, речь идет о по меньшей мере трофейных 13 единиц Т-90А, одной Т-90С и 2 единицах Т-90М.

Трофейный Т-90А. Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ / Facebook

Тактико-технические характеристики:

Длина — 6860 мм.

Ширина — 3789 мм.

Высота — 2280 мм

Вес — 46,5 т

Пушка — 125 мм

Пулеметы — 1 пулемет ПКТ или "Корд" калибра 7,62 мм 1 пулемет НСВТ калибра 12,7 мм

Скорость — до 60 км/ч.

Экипаж — 3 человека

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook