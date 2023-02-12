Які трофейні російські танки перебувають на озброєнні Збройних Сил України

Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки
Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.
Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.
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Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації. Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Зокрема — про танки.
Т-62
Російський середній танк другого покоління, вироблений за часів СРСР та знятий росіянами з консервації для поповнення важких втрат у новій бронетехніці під час війни в Україні
Цікава деталь: Т-62 став першим у світі танком, який було оснащено гладкоствольною.
Бойова машина почала розроблятися у 1957 році як похідна від танку Т-55, його глибока модернізація. Новий панцерник повинен був стати відповіддю на створення Францією та ФРН нового єдиного середнього танка для озброєння армій країн НАТО.
У грудні 1960 новітній танк успішно завершив випробування та вже у 1962 році був "зарахований" до лав Радянської армії під індексом Т-62А.
Танки постачалися на озброєння до 20 країн світу.
Вперше росіяни зняли із зберігання кілька десятків танків Т-62М і Т-62МВ у серпні 2018 року під час навчань "Восток-2018". Ці машини зберігалися на базах у Бурятії, були навантажені на залізничні платформи і доправлені до міста Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області.
В Україні перші танки типу Т-62 були помічені у травні минулого року. Ці машини росіяни зняли зі зберігання в Криму, в Новоозерному у 943-му центрі забезпечення мобілізаційного розгортання.
Вважається, що дані машини було застосовано на південному напрямку фронту для стримання наступу ЗСУ на Миколаївському та Херсонському напрямах. Всього тоді було виявлено 66 танків Т-62 різних модифікацій.
Відомо, що першу ворожу "62-двійку" підрозділи ЗСУ затрофеїли 14 вересня 2022 року.
Станом на кінець січня поточного року аналітики ресурсу Oryx підтвердили за фото та відеодокументами зняття росією зі зберігання пів сотні танків Т-62М, 12 Т-62МВ та 1 Т-62 зразка 1967.
За даними з відкритих джерел, станом на 2004—2005 роки в росії налічувалося на зберіганні 3000 танків Т-62, а у 2012 році — налічувалося вже 2500 танків цього типу.
Примітно, що з 1961 по 1980-ті роки в СРСР, Чехословаччині та Північні Кореї загалом було виготовлено 22700 танків Т-62 різних модифікацій.
Тактико-технічні характеристики:
- Довжина — 6630 мм
- Ширина — 3300 мм
- Висота — 2395 мм
- Вага — 37 т
- Гармата — 115 мм
- Кулемети — 1 кулемет ПКТ калібру 7,62 мм 1 кулемет ДШК калібру 12,7 мм
- Швидкість — 50 км/год.
- Екіпаж — 4 особи
Т-72Б3
Російськи основний бойовий танк Т-72Б3 є модифікованим представником сімейства радянських танків Т-72.
Модифікація цього танка виконана як економічна альтернатива основному танку армії рф Т-90А. При цьому Т-72Б3 прийшов на заміну наявних Т-72Б, а модернізація більш ранніх версій Т-72 до рівня Т-72Б3 неможлива.
Цікаво, що у цінах 2013 року оновлення одного танку коштувало 52 млн російських рублів у цінах 2013 року.
Модернізація танка на підприємстві "Уралвагонзавод" включала встановлення нових прицілів "Сосна-У", автомата супроводу цілей, радіостанції Р-168-25У-2 та комплексу програмно-апаратного АВСКУ.
Також машина отримала нову гармату 2А46М-5-01, зенітний кулемет 6П50 "Корд", двигун потужністю 1130 к. с., дисплейний комплекс механіка-водія та телевізійну камеру заднього огляду. Гусениці танку отримали стрічки з косими ґрунтозачепами та з покращеною очищуваністю.
На корпус танку навісили захисні бортові екрани корпусу з інтегрованими модулями динамічного захисту типу "Релікт" та екранами.
Наразі відомо про виготовлення росіянами з 2014 року щонайменше 1200 танків Т-72Б3.
Станом на 29 січня 2023 року із відкритих джерел відомо про втрату армією рф на фронтах в Україні як мінімум 450 Т-72Б3 зразку 2014 та 2016 років. З них ЗСУ захопили "у полон" щонайменше 185 російських танків цього типу.
Тактико-технічні характеристики:
- Довжина — 6860 мм
- Висота — 2226 мм
- Вага — 46,5 т
- Гармата — 125 мм
- Кулемети — 1 кулемет ПКТМ калібру 7,62 мм 1 кулемет НСВТ калібру 12,7 мм
- Швидкість — до 65 км/год.
- Екіпаж — 3 особи
Т-90
Російський основний бойовий танк третього покоління Т-90 "Володимир" був створени1 наприкінці 80-х — початку 90-з років минулого століття як глибока модернізація танка Т-72Б, під індексом Т-72БУ. Між тим, у 1992 році танк було взято на озброєння армії рф під індексом Т-90, який був наданий машині за особистим розпорядженням тодішнього президента країни.
Вартість нового Т-90 від становить від 70 до 118 мільйонів рублів за одиницю у цінах 2011 року.
Танки Т-90 та його модифікації обладнані гладкоствольною гарматою калібру 125 мм і комплексом "Айнет" що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом. Ці снаряди за ефективністю ураження живої сил перевершують звичайні осколково-фугасні у 5-7 разів.
Машина випускається у 10 модифікаціях, остання з яких — найновітніша, має індекс Т-90М "Прорив".
Він відрізняється від попередників новим бойовим модулем, який оснащується вдосконаленою системою керування вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки.
Танк має новий автомат заряджання і модернізовану гармату 2А46М-5. Крім того панцерник отримав дистанційно керовану зенітну установку та динамічний захист "Релікт".
Такі "ноу-хау" збільшили на півтори тони вагу танку, і вона тепер становить 48 т, що, як і раніше, значно менше ніж маса американських і німецьких танків, які перебувають на озброєнні країн-членів НАТО.
Відомо, що станом на початок 2021 року міноборони рф укладено контракти на модернізацію понад 130 танків Т-90 до рівня Т-90М. При чому постачання модернізованих Т-90 відбувалось з кількарічними затримками.
Починаючи з 1992 року було виготовлено 2700 різних типів танків Т-90.
У різних модифікаціях вони перебувають на озброєнні 11 армій світу, включаючи Україну.
Примітно, що танки цього типу вперше з'явилися в Україні влітку 2014 року під час вторгнення армії рф на Донбас. Зокрема, танки Т-90А брали участь у захопленні Луганського аеропорту.
Під час повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року росія стала неприховано застосовувати наявні в неї танки різних модифікацій Т-90. Десятки їх було знищено ЗСУ, а декілька одиниць Т-90А були захоплені українськими військовими у працездатному стані. Зокрема мова йде про щонайменше трофейні 13 одиниць Т-90А, один Т-90С та 2 одиниці Т-90М.
Тактико-технічні характеристики:
- Довжина — 6860 мм
- Ширина — 3789 мм
- Висота — 2280 мм
- Вага — 46,5 т
- Гармата — 125 мм
- Кулемети — 1 кулемет ПКТ або "Корд" калібру 7,62 мм 1 кулемет НСВТ калібру 12,7 мм
- Швидкість — до 60 км/год.
- Екіпаж — 3 особи
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook