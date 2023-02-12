Які трофейні російські танки перебувають на озброєнні Збройних Сил України

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації. Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Зокрема — про танки.

Т-62

Російський середній танк другого покоління, вироблений за часів СРСР та знятий росіянами з консервації для поповнення важких втрат у новій бронетехніці під час війни в Україні

Цікава деталь: Т-62 став першим у світі танком, який було оснащено гладкоствольною.

Бойова машина почала розроблятися у 1957 році як похідна від танку Т-55, його глибока модернізація. Новий панцерник повинен був стати відповіддю на створення Францією та ФРН нового єдиного середнього танка для озброєння армій країн НАТО.

У грудні 1960 новітній танк успішно завершив випробування та вже у 1962 році був "зарахований" до лав Радянської армії під індексом Т-62А.

Т-62. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Танки постачалися на озброєння до 20 країн світу.

Вперше росіяни зняли із зберігання кілька десятків танків Т-62М і Т-62МВ у серпні 2018 року під час навчань "Восток-2018". Ці машини зберігалися на базах у Бурятії, були навантажені на залізничні платформи і доправлені до міста Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області.

В Україні перші танки типу Т-62 були помічені у травні минулого року. Ці машини росіяни зняли зі зберігання в Криму, в Новоозерному у 943-му центрі забезпечення мобілізаційного розгортання.

Вважається, що дані машини було застосовано на південному напрямку фронту для стримання наступу ЗСУ на Миколаївському та Херсонському напрямах. Всього тоді було виявлено 66 танків Т-62 різних модифікацій.

Відомо, що першу ворожу "62-двійку" підрозділи ЗСУ затрофеїли 14 вересня 2022 року.

Трофейний Т-62. Фото: Mil.gov.ua

Станом на кінець січня поточного року аналітики ресурсу Oryx підтвердили за фото та відеодокументами зняття росією зі зберігання пів сотні танків Т-62М, 12 Т-62МВ та 1 Т-62 зразка 1967.

За даними з відкритих джерел, станом на 2004—2005 роки в росії налічувалося на зберіганні 3000 танків Т-62, а у 2012 році — налічувалося вже 2500 танків цього типу.

Примітно, що з 1961 по 1980-ті роки в СРСР, Чехословаччині та Північні Кореї загалом було виготовлено 22700 танків Т-62 різних модифікацій.



Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 6630 мм

Ширина — 3300 мм

Висота — 2395 мм

Вага — 37 т

Гармата — 115 мм

Кулемети — 1 кулемет ПКТ калібру 7,62 мм 1 кулемет ДШК калібру 12,7 мм

Швидкість — 50 км/год.

Екіпаж — 4 особи

Т-72Б3

Російськи основний бойовий танк Т-72Б3 є модифікованим представником сімейства радянських танків Т-72.

Модифікація цього танка виконана як економічна альтернатива основному танку армії рф Т-90А. При цьому Т-72Б3 прийшов на заміну наявних Т-72Б, а модернізація більш ранніх версій Т-72 до рівня Т-72Б3 неможлива.

Цікаво, що у цінах 2013 року оновлення одного танку коштувало 52 млн російських рублів у цінах 2013 року.

Модернізація танка на підприємстві "Уралвагонзавод" включала встановлення нових прицілів "Сосна-У", автомата супроводу цілей, радіостанції Р-168-25У-2 та комплексу програмно-апаратного АВСКУ.

Також машина отримала нову гармату 2А46М-5-01, зенітний кулемет 6П50 "Корд", двигун потужністю 1130 к. с., дисплейний комплекс механіка-водія та телевізійну камеру заднього огляду. Гусениці танку отримали стрічки з косими ґрунтозачепами та з покращеною очищуваністю.

Т-72Б3. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

На корпус танку навісили захисні бортові екрани корпусу з інтегрованими модулями динамічного захисту типу "Релікт" та екранами.

Наразі відомо про виготовлення росіянами з 2014 року щонайменше 1200 танків Т-72Б3.

Станом на 29 січня 2023 року із відкритих джерел відомо про втрату армією рф на фронтах в Україні як мінімум 450 Т-72Б3 зразку 2014 та 2016 років. З них ЗСУ захопили "у полон" щонайменше 185 російських танків цього типу.

Т-72Б3. Фото: АрміяInform

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 6860 мм

Висота — 2226 мм

Вага — 46,5 т

Гармата — 125 мм

Кулемети — 1 кулемет ПКТМ калібру 7,62 мм 1 кулемет НСВТ калібру 12,7 мм

Швидкість — до 65 км/год.

Екіпаж — 3 особи

Т-90

Російський основний бойовий танк третього покоління Т-90 "Володимир" був створени1 наприкінці 80-х — початку 90-з років минулого століття як глибока модернізація танка Т-72Б, під індексом Т-72БУ. Між тим, у 1992 році танк було взято на озброєння армії рф під індексом Т-90, який був наданий машині за особистим розпорядженням тодішнього президента країни.

Вартість нового Т-90 від становить від 70 до 118 мільйонів рублів за одиницю у цінах 2011 року.

Танки Т-90 та його модифікації обладнані гладкоствольною гарматою калібру 125 мм і комплексом "Айнет" що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом. Ці снаряди за ефективністю ураження живої сил перевершують звичайні осколково-фугасні у 5-7 разів.

Машина випускається у 10 модифікаціях, остання з яких — найновітніша, має індекс Т-90М "Прорив".

Він відрізняється від попередників новим бойовим модулем, який оснащується вдосконаленою системою керування вогнем "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки.

Танк має новий автомат заряджання і модернізовану гармату 2А46М-5. Крім того панцерник отримав дистанційно керовану зенітну установку та динамічний захист "Релікт".

Такі "ноу-хау" збільшили на півтори тони вагу танку, і вона тепер становить 48 т, що, як і раніше, значно менше ніж маса американських і німецьких танків, які перебувають на озброєнні країн-членів НАТО.

Відомо, що станом на початок 2021 року міноборони рф укладено контракти на модернізацію понад 130 танків Т-90 до рівня Т-90М. При чому постачання модернізованих Т-90 відбувалось з кількарічними затримками.

Починаючи з 1992 року було виготовлено 2700 різних типів танків Т-90.

T-90A. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

У різних модифікаціях вони перебувають на озброєнні 11 армій світу, включаючи Україну.

Примітно, що танки цього типу вперше з'явилися в Україні влітку 2014 року під час вторгнення армії рф на Донбас. Зокрема, танки Т-90А брали участь у захопленні Луганського аеропорту.

Під час повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року росія стала неприховано застосовувати наявні в неї танки різних модифікацій Т-90. Десятки їх було знищено ЗСУ, а декілька одиниць Т-90А були захоплені українськими військовими у працездатному стані. Зокрема мова йде про щонайменше трофейні 13 одиниць Т-90А, один Т-90С та 2 одиниці Т-90М.

Трофейний Т-90А. Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ / Facebook

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 6860 мм

Ширина — 3789 мм

Висота — 2280 мм

Вага — 46,5 т

Гармата — 125 мм

Кулемети — 1 кулемет ПКТ або "Корд" калібру 7,62 мм 1 кулемет НСВТ калібру 12,7 мм

Швидкість — до 60 км/год.

Екіпаж — 3 особи

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook