"Это будет жемчужина юга россии": Сальдо рассказал о планах на Херсон
Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что намерен строить город на Арабатской стрелке. По его словам, "это будет настоящее украшение юга россии".
Об этом Сальдо написал в своем Telegram.
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Планы Сальдо
По словам изменника, центром нового города станет правительственный квартал, основные дома которого якобы уже построены. Далее он рассказывает, что следующий этап — это создание коммуникаций и инфраструктуры для всех окрестных зданий. Это масштабная задача, учитывая, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Далее – строительство зданий и их присоединение к коммуникациям.
"Как строитель по специальности, четко вижу город воображаемым взглядом. А как только поднимутся первые этажи многочисленных зданий — его место в окружающем ландшафте станет понятным для всех. Это будет настоящая жемчужина Приазовья, украшение юга россии, уникальное место которых немного по всему миру", — заявил предатель Сальдо.
Он также выразил "надежду", что он "вместе с россией вернется в Херсон и новый город будет подчеркивать красоту и величие юга рф".
Напомним, недавно Владимир Сальдо отреагировал истерикой на обнародование шокирующих фактов о застенках в Херсоне. Он начал оправдываться и назвал эту информацию "ложью британских спецслужб".