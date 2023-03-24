"Это будет жемчужина юга россии": Сальдо рассказал о планах на Херсон

Владимир Сальдо

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что намерен строить город на Арабатской стрелке. По его словам, "это будет настоящее украшение юга россии".

Об этом Сальдо написал в своем Telegram.

Планы Сальдо

По словам изменника, центром нового города станет правительственный квартал, основные дома которого якобы уже построены. Далее он рассказывает, что следующий этап — это создание коммуникаций и инфраструктуры для всех окрестных зданий. Это масштабная задача, учитывая, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Далее – строительство зданий и их присоединение к коммуникациям.

"Как строитель по специальности, четко вижу город воображаемым взглядом. А как только поднимутся первые этажи многочисленных зданий — его место в окружающем ландшафте станет понятным для всех. Это будет настоящая жемчужина Приазовья, украшение юга россии, уникальное место которых немного по всему миру", — заявил предатель Сальдо.

Он также выразил "надежду", что он "вместе с россией вернется в Херсон и новый город будет подчеркивать красоту и величие юга рф".

Напомним, недавно Владимир Сальдо отреагировал истерикой на обнародование шокирующих фактов о застенках в Херсоне. Он начал оправдываться и назвал эту информацию "ложью британских спецслужб".