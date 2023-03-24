"Це буде перлина півдня росії": Сальдо розповів про плани на Херсонщину
Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що збирається будувати місто на Арабатській стрілці. За його словами, "це буде справжня прикраса півдня росії".
Про це Сальдо написав у своєму Telegram.
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Плани Сальдо
За словами зрадника, центром нового міста стане урядовий квартал, основні будинки якого нібито вже зведені. Далі він розповідає, що наступний етап — це створення комунікацій та інфраструктури для всіх навколишніх будівель. Це масштабне завдання з огляду на те, що перша черга міста розрахована на постійне проживання 30 тисяч осіб. Далі — спорудження будівель та їх приєднання до комунікацій.
"Як будівельник за фахом, чітко бачу місто уявним поглядом. А щойно піднімуться перші поверхи численних будівель — його місце в навколишньому ландшафті стане зрозумілим для всіх. Це буде справжня перлина Приазов'я, прикраса півдня росії, унікальне місце яких трохи в цілому світі", — заявив зрадник Сальдо.
Він також висловив "надію", що він "разом з росією повернеться в Херсон і нове місто буде підкреслювати красу і величі півдня рф".
Нагадаємо, нещодавно Володимир Сальдо відреагував істерикою на оприлюднення шокуючих фактів про катівні у Херсоні. Він почав виправдовуватися і назвав цю інформацію "брехнею британських спецслужб".