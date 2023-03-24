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"Це буде перлина півдня росії": Сальдо розповів про плани на Херсонщину

24 березня 2023 08:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Володимир Сальдо
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що збирається будувати місто на Арабатській стрілці. За його словами, "це буде справжня прикраса півдня росії".

Про це Сальдо написав у своєму Telegram.

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Плани Сальдо

За словами зрадника, центром нового міста стане урядовий квартал, основні будинки якого нібито вже зведені. Далі він розповідає, що наступний етап — це створення комунікацій та інфраструктури для всіх навколишніх будівель. Це масштабне завдання з огляду на те, що перша черга міста розрахована на постійне проживання 30 тисяч осіб. Далі — спорудження будівель та їх приєднання до комунікацій.

"Як будівельник за фахом, чітко бачу місто уявним поглядом. А щойно піднімуться перші поверхи численних будівель — його місце в навколишньому ландшафті стане зрозумілим для всіх. Це буде справжня перлина Приазов'я, прикраса півдня росії, унікальне місце яких трохи в цілому світі", — заявив зрадник Сальдо.

Він також висловив "надію", що він "разом з росією повернеться в Херсон і нове місто буде підкреслювати красу і величі півдня рф".

скріншот

Нагадаємо, нещодавно Володимир Сальдо відреагував істерикою на оприлюднення шокуючих фактів про катівні у Херсоні. Він почав виправдовуватися і назвав цю інформацію "брехнею британських спецслужб". 

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