В Минобороны отвергли причастность Украины к подрыву газопроводов рф

Резников рассказал, причастна ли Украина к подрыву газопроводов рф
Министр обороны Алексей Резников отверг причастность украинских спецслужб к взрывам на газопроводах россии. По его словам, официальное расследование все покажет.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Резникова в Стокгольме, куда прибыл для участия в заседании министров обороны страны ЕС.
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Алексей Резников заявил, что это очень странная история, которая не имеет ничего общего с украинскими официальными структурами.
"Официальное расследование, что проводится соответствующими властными структурами, опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", — сказал глава Минобороны Украины.
Напомним, что американское издание The New York Times опубликовало статью, где утверждалось, что за взрывом газопроводов "Северный поток" могут стоять "неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы".
СМИ также сообщили о новых разведданных США, свидетельствующих о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой якобы входили противники российского президента владимира путина.
В ответ советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ. По его словам, у Украины нет ничего общего с этим событием и нет информации о "проукраинских диверсионных группах".