У Міноборони відкинули причетність України до підриву газогонів рф

Раніше ЗМІ писали про "слід" України у вибухах на газогонах рф

Міністр оборони Олексій Резніков відкинув причетність українських спецслужб до вибухів на газогонах росії. За його словами, офіційне розслідування все покаже.

Про це пише "Європейська правда", із посиланням на заяву Резнікова у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС.

Деталі

Олексій Резніков заявив, що це дуже дивна історія, яка не має нічого спільного з українськими офіційними структурами.

"Офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", — сказав глава Міноборони України.

Нагадаємо, що американське видання The New York Times опублікувало статтю, де стверджувалося, що за вибухом газопроводів "Північний потік" можуть стояти "неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці".

ЗМІ також повідомили про нові розвіддані США, які свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої нібито входили противники російського президента володимира путіна.

У відповідь на це радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував інформацію ЗМІ. За його словами, Україна не має нічого спільного з цією подією і не має інформації про "проукраїнські диверсійні групи".