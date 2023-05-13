"Это контрСВО": Подоляк потроллил россиян из-за массового падения авиации

Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на падение авиации в Российской Федерации. По его словам, для россиян начинается "контрСВО".

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Реакция Подоляка на падение российской авиации

"Они искренне считали, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, они спрашивают: "А нас за что?" — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что, по словам россиян, у них нет войны, поэтому это можно назвать началом "контрСВО".

"Поэтому я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", — добавил Подоляк.

Что известно об авиатроще в России

Сегодня, 13 мая, в Российской Федерации упали два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35.

По данным росСМИ, в результате авиакатастроф погибли девять человек.

В городе Клинцы в крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа. В Унечском районе после падения Ми-8 погибли еще три человека. В селе Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34, а в населенном пункте Сурецкий муравей погиб пилот Су-35.

Напомним, в Брянской области РФ сегодня произошла авиакатастрофа. Официально подтверждено падение вертолета Ми-8, однако в сети распространяется информация, что потерпели крах сразу четыре летательных аппарата — истребитель Су-34, штурмовик Су-25 и два вертолета россиян. Информация о масштабах авиакатастрофы, а также вероятность того, что летательные аппараты были сбиты российским ПВО, вызвала волну истерических сообщений в Telegram-каналах так называемых военкоров и Z-патриотов.

Также мы писали, что российские СМИ сообщают о падении российского вертолета. Как отмечается, перед падением, он долго кружил над городом Клинцы. После чего упал в частном секторе.