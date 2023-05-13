Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Это контрСВО": Подоляк потроллил россиян из-за массового падения авиации arrow

"Это контрСВО": Подоляк потроллил россиян из-за массового падения авиации

13 мая 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Это контрСВО": Подоляк потроллил россиян из-за массового падения авиации
Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на падение авиации в Российской Федерации. По его словам, для россиян начинается "контрСВО".

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Реакция Подоляка на падение российской авиации

"Они искренне считали, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, они спрашивают: "А нас за что?" — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что, по словам россиян, у них нет войны, поэтому это можно назвать началом "контрСВО".

"Поэтому я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", — добавил Подоляк.

Что известно об авиатроще в России

Сегодня, 13 мая, в Российской Федерации упали два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35.

По данным росСМИ, в результате авиакатастроф погибли девять человек.

В городе Клинцы в крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа. В Унечском районе после падения Ми-8 погибли еще три человека. В селе Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34, а в населенном пункте Сурецкий муравей погиб пилот Су-35.

Напомним, в Брянской области РФ сегодня произошла авиакатастрофа. Официально подтверждено падение вертолета Ми-8, однако в сети распространяется информация, что потерпели крах сразу четыре летательных аппарата — истребитель Су-34, штурмовик Су-25 и два вертолета россиян. Информация о масштабах авиакатастрофы, а также вероятность того, что летательные аппараты были сбиты российским ПВО, вызвала волну истерических сообщений в Telegram-каналах так называемых военкоров и Z-патриотов.

Также мы писали, что российские СМИ сообщают о падении российского вертолета. Как отмечается, перед падением, он долго кружил над городом Клинцы. После чего упал в частном секторе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас