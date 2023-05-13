"Це контрСВО": Подоляк потролив росіян через масове падіння авіації

Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на падіння авіації у Російській Федерації. За його словами, для росіян розпочинається "контрСВО".

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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"Вони щиро вважали, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: "А нас то за що?" — наголосив Подоляк.

Він зазначив, що за словами росіян у них немає війни, тому це можна назвати початком "контрСВО".

"То я скажу їм так: дивіться, у вас там немає ніякої війни, у вас там починається "контрСВО" і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете все більше вбивати одне одного", — додав Подоляк.

Що відомо про авіатрощу у Росії

Сьогодні, 13 травня, у Російській Федерації впали два гелікоптери Мі-8, а також літаки Су-34 та Су-35.

За даними росЗМІ, внаслідок авіакатастроф загинули дев'ять людей.

У місті Клинці в аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу. В Унечському районі після падіння Мі-8 загинули ще три людини. У селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34, а в населеному пункті Сурецький муравей загинув пілот Су-35.

Нагадаємо, у Брянській області РФ сьогодні сталася авіакатастрофа. Офіційно підтверджено падіння гелікоптера Мі-8, однак у мережі шириться інформація, що зазнали краху одразу чотири літальні апарати — винищувач Су-34, штурмовик Су-25 і два вертольоти росіян. Інформація про масштаби авіакатастрофи, а також імовірність того, що літальні апарати були збиті російською ППО, спричинила хвилю істеричних дописів у Telegram-каналах так званих воєнкорів та Z-патріотів.

Також ми писали, що російські ЗМІ повідомляють про падіння російського вертольота. Як зазначається, перед падінням, він довго кружляв над місто Клинці. Після чого впав у приватному секторі.