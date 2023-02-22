Руслан Стефанчук обратился в ОБСЕ из-за участия россиян в заседании

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук обратился к главе ОБСЕ Маргарете Седерфельт из-за участия россиян в зимней сессии ассамблеи. По его словам, это недопустимо, ведь заседание приходится на годовщину вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в Telegram.

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Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул, что участие россиян в заседании не отвечает ни принципам ОБСЕ, ни здравому смыслу.

"Участие россии в заседаниях ПА ОБСЕ, и особенно, в эти ужасные для Украины дни, не отвечает не просто международным, а никаким человеческим принципам", — заявил Стефанчук.

Он рассказал, что уже разговаривал с председателем ОБСЕ Маргаретой Седерфельт и призвал перенести зимнее заседание. К сожалению, оно не перенесено. А поскольку Австрия не отказала делегации россии в выдаче виз, депутаты рф собираются присутствовать на заседании.

Как известно, 23-24 февраля в Вене состоится заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Оно как раз приходится на годовщину вторжения россии в Украину.

Напомним, ранее мы писали, что украинская парламентская делегация уже прибыла в Вену на переговоры с отдельными делегациями и руководством ОБСЕ.