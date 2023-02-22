Руслан Стефанчук звернувся до ОБСЄ через участь росіян у засіданні

"Це неприпустимо": Стефанчук звернувся до ОБСЄ через участь росіян у зимовій сесії асамблеї
Руслан Стефанчук звернувся до голови ОБСЄ Маргарети Седерфельт через участь росіян у зимовій сесії асамблеї. За його словами, це неприпустимо, адже засідання припадає на роковини вторгнення.
Про це інформує пресслужба парламенту в Telegram.
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Голова Верховної Ради України наголосив, що участь росіян у засіданні не відповідає ані принципам ОБСЄ, ані здоровому глузду.
"Участь рф у засіданнях ПА ОБСЄ, й особливо у ці жахливі для України дні, не відповідає не просто міжнародним, а жодним людським принципам", — заявив Стефанчук.
Він розповів, що вже мав розмову із головою ОБСЄ Маргаретою Седерфельт та закликав перенести зимове засідання. На жаль, його не перенесено. А оскільки Австрія не відмовила делегації рф у видачі віз — депутати росії збираються бути присутніми на засіданні.
Як відомо, 23-24 лютого у Відні відбудеться засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ. Воно саме припадає на роковини вторгнення росії в Україну.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українська парламентська делегація вже прибула до Відня на переговори з окремими делегаціями та керівництвом ОБСЄ.