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"Это пятое поражение путина": Дмитрий Кулеба обратился к украинцам по случаю первого дня весны

1 марта 2023 12:40
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Дмитрий Кулеба порекомендовал путину подавиться своими же ракетами
Глава МИД посоветовал путину "подавиться" собственными ракетами
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украина пережила зимний террор россии. До окончательной победы еще трудный путь, но мы идем к ней уверенно.

Об этом в своем Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Пять поражений путина

Глава внешнеполитического ведомства символически обратился к украинцам 1 марта. Российские пропагандисты и лично путин неоднократно грозились, что Украина не сможет пережить эту зиму. Однако поражение потерпел только кремлевский диктатор и его окружение.

"1 марта 2023 года путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения — Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы", — написал министр.

Кулеба отметил, что все время плечо к плечу с Украиной были международные партнеры со своей помощью.

"Победа и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", — подчеркнул Кулеба.

Он перечислил еще четыре поражения россии после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. В частности, это:

  • мы с первых минут наступления не дали путину парализовать нас страхом
  • вторая — сорванный план путина по блицкригу в Украине
  • третья – мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине
  • четвертая — потеря россией большой части оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и других сил обороны Украины.

Напомним, недавно в россии заговорили о возможном распаде страны. Аналитики ISW объяснили, что это может означать.

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