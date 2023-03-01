Дмитрий Кулеба порекомендовал путину подавиться своими же ракетами

Глава МИД посоветовал путину "подавиться" собственными ракетами

Украина пережила зимний террор россии. До окончательной победы еще трудный путь, но мы идем к ней уверенно.

Об этом в своем Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пять поражений путина

Глава внешнеполитического ведомства символически обратился к украинцам 1 марта. Российские пропагандисты и лично путин неоднократно грозились, что Украина не сможет пережить эту зиму. Однако поражение потерпел только кремлевский диктатор и его окружение.

"1 марта 2023 года путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения — Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы", — написал министр.

Кулеба отметил, что все время плечо к плечу с Украиной были международные партнеры со своей помощью.

"Победа и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", — подчеркнул Кулеба.

Он перечислил еще четыре поражения россии после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. В частности, это:

мы с первых минут наступления не дали путину парализовать нас страхом

вторая — сорванный план путина по блицкригу в Украине

третья – мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине

четвертая — потеря россией большой части оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и других сил обороны Украины.

Напомним, недавно в россии заговорили о возможном распаде страны. Аналитики ISW объяснили, что это может означать.