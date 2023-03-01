Дмитро Кулеба порекомендував путіну подавитися своїми ж ракетами

Глава МЗС порадив путіну "подавитись" власними ракетами

Україна пережила зимовий терор росії. До остаточної перемоги ще важкий шлях, але ми йдемо до неї впевнено.

Про це у своєму Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

П'ять поразок путіна

Глава зовнішньополітичного відомства символічно звернувся до українців 1 березня. Російські пропагандисти та особисто путін неодноразово грозилися, що Україна не зможе пережити цю зиму. Однак поразки зазнав лише кремлівський диктатор та його оточення.

"1 березня 2023 року путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення — Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні", — написав міністр.

Кулеба зазначив, що весь час пліч-о-пліч з Україною були міжнародні партнери зі своєю допомогою.

"Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", — наголосив Кулеба.

Він перерахував ще чотири поразки росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, це:

ми з перших хвилин наступу не дали путіну паралізувати нас страхом

друга — зірваний план путіна щодо бліцкригу в Україні

третя — світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні

четверта — втрата росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

Нагадаємо, нещодавно у росії заговорили про можливий розпад країни. Аналітики ISW пояснили, що це може означати.