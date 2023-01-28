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"Это нужно для защиты жизней": Зеленский рассказал, в каком оружии нуждается Украина

28 января 2023 22:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Владимир Зеленский рассказал, какое оружие нужно Украине
Президент Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Владимир Зеленский заявил, что для партнеров Украины не может быть каких-либо табу в поставках оружия. По его словам, он вместе с командой будет настаивать на том, чтобы Украине предоставили дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

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Подробности

По словам Владимира Зеленского, прекратить ежедневный российский террор было бы возможно, если бы у Украины были определенные ракеты, чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности.

"Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города", — заявил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки — поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия.

"Потому что это нужно для защиты жизни. Защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков", — добавил глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил всех партнеров Украины за оказанную военную помощь, впрочем, по его словам, чтобы преодолеть врага, Украине необходимы дальнобойные ракеты.

Также Президент отметил подразделения, которые защищают Донбасс и дают отпор врагу на одном из самых горячих направлений.

"Это 21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады — спасибо за стойкость и отражение российских штурмов! Воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад — спасибо за меткость! 92-я отдельная механизированная бригада — спасибо вам, парни!" — заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-генерала НАТО Петера Павела с победой на президентских выборах в Чехии.

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