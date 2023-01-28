Володимир Зеленський розповів, яка зброя потрібна Україні

Президент України

Володимир Зеленський заявив, що для партнерів України не може бути якихось табу в постачанні зброї. За його словами, він разом з командою наполягатиме на тому, аби Україні надали далекобійні ракети ATACMS.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

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За словами Володимира Зеленського, припинити щоденний російський терор було б можливо, якби Україна мала певні ракети, аби у терористів не було відчуття безкарності.

"Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста", — заявив Президент.

Зеленський наголосив, що Україна зробить усе, аби партнери відкрили це життєво необхідне постачання — постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї.

"Бо це потрібно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків", — додав очільник держави.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам України за надану військову допомогу, втім, за його словами, аби подолати ворога, Україні необхідні далекобійні ракети.

Також Президент відзначив підрозділи, які боронять Донеччину та дають відсіч ворогові на одному з найгарячіших напрямків.

"Це 21-й окремий батальйон 56-ї окремої мотопіхотної бригади — дякую за стійкість і відбиття російських штурмів! Воїни 26-ї та 55-ї окремих артилерійських бригад — дякую за влучність! 92-а окрема механізована бригада — дякую вам, хлопці!" — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський привітав ексгенерала НАТО Петера Павела з перемогою на президентських виборах у Чехії.