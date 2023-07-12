"Это выжигало глаза до боли": украинки рассказали о пытках в плену РФ

Украинские женщины возвращаются из плена. Иллюстративное фото: Андрей Ермак

Украинки, которые вернулись из российского плена, рассказали о том, как к ним относились военные РФ. Они сообщили о жестоких пытках и издевательствах со стороны россиян.

Об истории женщин рассказали журналисты "Радио Свобода", которые взяли у них интервью, а именно в Виктории Андруше и Людмилы Гусейновой.

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Виктория вернулась домой 22 сентября 2022 года, а Людмилу обменяли 17 октября 2022 года.

Виктория Андруша работает учительницей математики, ей 26 лет, в российском плену она пробыла полгода. Людмила Гусейнова, которой 61 год, пришлось пробыть в плену более трех лет.

"27 февраля 2022 года российские военные уже были на территории нашего села (Черниговская область). И так случилось, что уже в начале полномасштабного вторжения из города я переехала к своим родителям в село. Россияне начали проводить обыски по домам, зашли в дом к моим родителям. Там нашли мой телефон, на котором фото и видео их техники", — рассказала Виктория Андруша.

Виктория Андруша. Фото: Радио Свобода

"Меня арестовали на оккупированной территории в Новоазовске. Это произошло 9 октября 2019 года. Остановилась на улице, рядом машина. Они выскочили, втолкнули меня в тот автомобиль. Повезли домой, провели обыск, нашли украинские книги и флаг, одели мешок на голову и повезли дальше", — отметила Людмила Гусейнова.

По словам Виктории, российские оккупанты называли ее "наводчицей" корректировщика. Таких людей они ненавидели больше всего.

Пребывание в плену

"С первого дня пребывания на территории России было так, что должны выучить гимн России. На гимн они просто молились там. Не дай Бог, где-то слово не так скажешь, тихо споешь или еще что-то. Могли сказать: "Пол дня пойте". Надоело петь вот эти их песни. В первую очередь были "День Победы", "Катюша", "Русская земля". Особенно меня раздражала их песня "Дядя Вова" — это восхваление Путина. Были моменты, когда заставляли изучать стихи. И один из таких называется "Простите нас, родные русские", — отметила пленная учительница.

Как рассказывает Людмила, ее везли в Донецк, не снимая мешок с головы. Женщину привезли в "Изоляцию" (тюрьма, которая расположена в оккупированном Донецке, по словам украинских пленных, это современный концлагерь), где заставили раздеться. После этого издевались и бросили в камеру.

"Я не имела права садиться или ложиться с 6 утра до 10 вечера. Очень жгучие лампы были на близком расстоянии от моих нар. И это выжигало глаза до боли. Первые четыре дня, что я слышала, — страшные крики. Я умоляла, чтобы это не были крики моих родных. Это было для меня самое страшное", — добавила Людмила.

Ужасная пытка

В свою очередь Виктория заметила, что глаза и руки пленных были завязаны, россияне ставили людей на колени и угрожали убийством. В СИЗО все пленные проходили процесс "приемки".

"Человека выводят в коридор, где нет камер, где все, скажем так, для них свои. Никто не будет возражать. И там просто происходило избиение человека настолько, насколько они считали нужным. Использовали электрошокеры. И это при том, что там было близко 10-12 человек. Если не больше. (Говорили): "Ты уже немного пожила, ну все, достаточно, ты уже попробовала, что это такое. Больше у тебя этого не будет", — объяснила пленная учительница.

Людмила рассказала о случае, когда она 10 минутами раньше решила залезть на нары, ведь уже не могла стоять.

"И как только я разделась, открылась дверь. Первое, что ты делаешь, — одеваешь мешок. И он начал ругаться, мол, кто тебе позволил. Сказал, чтобы я слезала. Я говорю, что не могу, потому что раздета. Он взял меня за ногу и скинул на пол, побил ногами", — отметила она.

Также Людмилу угрожали отдать на развлечения для боевиков.

"На втором этаже "Изоляции" была казарма людей, которые воевали против Украины. Они испытывают удовлетворение, когда женщину в возрасте заставляют раздеваться. Трогают, щиплют, смеются, палками трогают или бьют", — объяснила женщина.

Долгожданное событие

Виктория рассказала, как поняла, что ее освободят из плена.

"Когда утром будят и говорят: "С вещами на выход". Я девушкам говорю: "А мне это снилось. Помните, я вам говорила, что будет именно так?" Когда мы начинали спрашивать у сотрудников, большинство были суровые, это спецназ, там мужчины, извините, шкафы. Один строгий, я так поняла, говорил: "Не разговаривайте, молчите". А другой подходит и говорит: "Да, да, да. Вы домой (едете)". А мы: "Что, серьезно?" А он: "Тссс, только молчите", — отметила она.

По словам Людмилы, она не имеет ненависти, но хочет, чтобы все виновные понесли наказание.

"Потому что я считаю, что самое ужасное, что со мной можно было сделать, это сделать меня ненавистницей. Я хочу, чтобы была справедливость. Хочу, чтобы эти люди были наказаны, но чтобы они не мучились так, как мучились мы, чтобы не было таких издевательств, не было такого насилия, таких пыток. Но они должны знать, что будут наказаны", — подчеркнула женщина.

Напомним, домой после долгих 15 месяцев плена вернулись двое пограничников из Змеиного. Героев радостно встретили в родном городе Килии Одесской области.