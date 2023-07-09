Чи зобов'язані військові повертатися на службу після звільнення з полону

Українські військові, яких повернули з російського полону. Фото: t.me/Koord_shtab

Українські військові, які повертаються з російського полону, направляються до резервних військових частин. За законом, перебування у полоні не дає бійцям права звільнитися зі служби.

Про це повідомляє "Медійна ініціатива за права людини".

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Згідно зі ст. 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей", після повернення з полону військовослужбовець проходить обстеження і реабілітацію. Після цього він отримує висновок військово-лікарської комісії про придатність чи обмежену придатність. Військові повинні повернутися до своєї частини.

До того ж в Україні діє положення пункту 17 розділу XIII "Інструкції з організації обліку особового складу" в системі Міністерства оборони України, у якому йдеться про те, що усі військовослужбовці, звільнені з полону, направляються до резервних військових частин.

Як вважають у Верховній Раді

Вже понад шість місяців на розгляд у ВРУ очікує законопроєкт № 8061. Він пропонує внести зміни до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Законодавець хоче надати військовим право звільнятися з військової служби після повернення з російського полону. У законопроєкті також йдеться про те, щоб надати можливість відстрочки від мобілізації для тих, хто був у полоні та захотів завершити військову службу.

У пояснювальній записці наголосили, що законодавство України не враховує морально-психологічний стан звільнених із полону військових, а також їхню спроможність надалі виконувати службові обов’язки.

Станом на сьогодні після медичного обстеження та лікування військового повинні зараховувати до резервного підрозділу з урахуванням обмежень у службі, якщо про це йдеться у висновку ВЛК.

"Про зарахування до резервного підрозділу військовослужбовець пише рапорт на командира військової частини. Наразі інструкція Міноборони — єдиний нормативно-правовий акт, який регулює відносини звільненого з полону військовослужбовця та підрозділу, в якому він служить", — розповіла координаторка груп родин полонених Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова.

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко прокоментував ситуацію на полі бою з російськими окупантами. До того ж він розповів, чи повернеться на фронт. За його словами, для цього бійці "Азову" й повернулися додому.