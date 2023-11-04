Цифра растет — в РФ сообщили о потерях оккупантов на войне в Украине

Российские оккупационные войска. Фото: Укр.нет

Оккупационные войска продолжают терять личный состав в Украине. В общей сложности российская Медиазона подтверждает 35 780 ликвидированных россиян, в то время, когда в Генштабе ВСУ эта цифра уже перевалила за 300 тысяч.

Об этом пишет Медиазон.

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В каких регионах РФ больше всего ликвидированных россиян

С самого начала полномасштабного вторжения больше всего РФ теряет солдат в Свердловске, Челябинске и Ростовской областях.

"Большое количество сообщений о гибели из Краснодарского края и Московской области среди прочего объясняется тем, что здесь волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных - то есть о большем количестве потерь становится известно публично", — говорится в сообщении.

Вот как распределены утраты в русских регионах.

Карта потерь русских окупантов. Фото: Медиазона

Что известно о потерях РФ

Отмечается, что с начала лета и до середины осени 2022 года враги несли основное бремя потерь, что значительно отличается от ситуации на первом этапе войны.

Известно, что к концу 2022 года и началу следующего года заметно выросли потери среди заключенных, завербованных в "ЧВК Вагнера". Из них формировались "штурмовые группы" для атаки на украинские позиции под Бахмутом.

"В марте 2023 года заключенные стали самой большой категорией потерь на войне. После штурма Бахмута случаев массового использования заключенных пока не было", — говорится в сообщении .

Карта потерь российских окупантов

В общей сложности к 3 ноября подтвердилась гибель 2700 офицеров российской армии и других силовых структур. 310 из них — в звании от подполковника и выше.

Добавим, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два - по зенитно-ракетным комплексам противника.